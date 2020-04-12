طريقة عمل كب كيك البيض المسلوق في شم النسيم

مع اقتراب الاحتفالات بيوم شم النسيم، حضري لأولادك كب كيك البيض الملون، لتقدميه على الإفطار بدلًا من الوجبات التقليدية. وإليك الطريقة، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير بيض مسلوق ألوان طعام صحية 250 جراما دقيق ملعقتين سمنة ملعقتين لبن بودرة ملعقة صغيرة خميرة فورية Advertisements ملعقة صغيرة سكر رشة ملح ماء للعجن طريقة تحضير كب كيك قومي بنخل الدقيق أولًا، ثم اضيفي إليه الملح والسكر والخميرة. اضيفي اللبن البودرة والسمنة للخليط، ثم ضعي الماء، واخلطي جيدًا. قسمي العجين إلى أجزاء وضيفي لكل جزء لون من ألوان الطعام، واتركي جزءا بدون لون. وزعي العجين غير الملون في قوالب الكاب كيك، ثم ضعي البيضة المسلوقة، ثم جزء من العجين الملون. ادخلي قوالب الكاب كيك للفرن حتى تنضج.

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