أطعمة تساعد على تقوية العظام أثناء فترة العزل المنزلي

في ظل حركة حظر المواطنين وتقليل أعداد العاملين في مواقع ومقار العمل ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسهم قلة الحركة والتمارين في المنزل أثناء فترة العزل المنزلي في تقليل كثافة وصلابة العظام، حيث يقل تعرض الجلد للشمس، ما يحرم الجسم من مورد أساسي لفيتامين "د".

وتوجد بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة صلابة العظام منها كما ذكرها موقع "health line":

الأسماك

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السردين والتونة والمكاريل من مصادر الفيتامين، كما أن عظام هذه الأسماك غنية بالكالسيوم.

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فيتامين "ك"

أهمية هذا الفيتامين أنه يحسن قدرة الجسم كثيراً على امتصاص الكالسيوم، ودوره لا يقل عن دور فيتامين "د"، ويوجد فيتامين "ك" في البروكلي والخضروات الورقية كالسبانخ والملفوف (الكرنب) والبقدونس والبصل الأخضر والبامية والخس والهليون والجرجير.

الفطر

المشروم هو المصدر النباتي الذي يساعد على زيادة صلابة العظام.

مصادر حيوانية

البيض من المصادر المتكاملة لمغذيات العظام، لكن لا ينبغي تناول الكثير منه لمنع زيادة مستوى الكولسترول. ويوفر الحليب ومنتجاته حصة جيدة من الكالسيوم وفيتامين "د".

المكسرات

يوجد فيتامين "د" في الكاجو والجوز واللوز وغيرها من المكسرات التي تسهم في بناء العظام.