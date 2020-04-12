بعد إصابتها بكورونا.. هناء عوني أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على "BBC"

خرجت للمرة الأولى الإعلامية هناء عوني، المذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، لتعلن إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها إبراهيم زهران، وهو المتعافي من سرطان الرئة، وتعافيهما بعد تغيبهما على الجائحة المستجدة.

وقالت عوني عبر فيديو بث لها على الهيئة البريطانية، عن إصابتها، أنها خضعت للعزل المنزلي، وإن إصابتها كانت شديدة، حيث تعاني من آلام شديدة، وأعراض لا تحتمل كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، ولا تستطيع النهوض من الفراش، حسب وصفها.

واستكملت: "في بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدي، وألام مبرحة بالحسد، وألام في الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم".

وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن هناء عوني في التقرير التالي:

عمرها 43 عاما.

Advertisements

عملت 10 سنوات في التلفزيون المصري.

آخر عمل قامت به كان محرر مترجم بقطاع الأخبار.

انتقلت وهي بعمر 31 عاما للعمل كرامسلة فى قناة "بى. بى. سى" العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008.

كانت أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية، وتظهر على شاشتها.

وصفت هناء عوني شعورها بأنه مختلف وإحساس جميل، كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة "بى. بى. سى"، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها، بل كان ينظر إلى كفاءتها.