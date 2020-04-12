الامارات | أرادوا تقليد أبطال "البروفيسور" من أجل"الشيشة" فوقعوا في قبضة الشرطة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسب المسلسل الإسباني"لاكاسا دي بابيل"، المعروف عربيا ب"البروفيسور" شهرة واسعة وأصبح من بين الأكثر مشاهدة في العالم بفضل أحداثه المشوقة.

ويبدو أن أحداث هذا المسلسل الشيق قد أثرت في بعض الأشخاص في ألمانيا، فقد ذكرت صحيفة "مونستر لاند تسايتونغ" أن شرطة مدينة بيلفيلد، اضطرت للتدخل ضد أربعة رجال كانوا يحملون أسلحة، ويرتدون ملابساً شبيه بتلك التي يرتديها أبطال المسلسل.

وتابع نفس المصدر أن شاهداً رأى أربعة رجال يتوجهون إلى كشك في المدينة، حيث كانوا يحملون الأسلحة في نسخة طبق الأصل لمسلسل "لاكاسا دي بابيل"، وأضاف أن الشاهد اتصل بالشرطة، التي انتقلت بوجه السرعة إلى عين المكان، من أجل معرفة ملابسات ما يحدث، والحيلولة دون وقوع حادث ما.

بيد أن الشرطة تفاجأت عند وصولها إلى عين المكان أن السبب وراء ارتداء هؤلاء الرجال لملابس شبيهة بملابس أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل" وحملهم للسلاح، هو رغبتهم في تصوير إعلان تجاري لمتجر عربي متخصص في الشيشة في المدينة.

لم تقتنع الشرطة بمبررات هؤلاء الرجال ووصفت ماقاموا به بأنه "عمل غبي وخطير". وقد تم تقديم شكوى ضد الرجال الأربعة بسبب انتهاك قانون الأسلحة، حسب ما أشارت إليه مجلة "دير شبيغل".

وتدور أحداث مسلسل "لاكاسا دي بابيل" (بيت المال) حول عصابة من اللصوص تحاول سرقة ذهب البنك المركزي الإسباني. ويرتدي أغلبية أعضاء العصابة أقنعة للرسام الإسباني الشهير سالفادور دالي بالإضافة إلى ملابس حمراء، ويحملون مسدسات في انتظار تعليمات العقل المدبر "البروفيسور". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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