الامارات | مسلسل درامي طبي يتبرع بأجهزته ومعداته «للأطباء الحقيقيين»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل درامي طبي يتبرع بأجهزته ومعداته «للأطباء الحقيقيين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المنتج التنفيذي للمسلسل التلفزيوني الطبي الشهير «هولبي سيتي»، سيمون هاربر، إنهم يريدون مساعدة «الأطباء الحقيقيين المتفانين والشجعان في الحياة الحقيقية».

وتبرع مسلسل الدراما الطبي بجهازي تنفس اصطناعي يعملان بالكامل من موقع تصويرها لاستخدامهما في مستشفى «ناييتنغايل» الجديد في لندن.

ونشرت «بي بي سي» الخبر في تغريدة، مع صورة لعمال يقومون بتفريغ معدات من شاحنة.

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وقال المنتج التنفيذي للمسلسل، سيمون هاربر، إنهم يريدون مساعدة «الأطباء المتفانين والشجعان في الحياة الحقيقية». وأوقف المسلسل الدرامي التي تدور أحداثه في مدينة خيالية غرب إنجلترا، الإنتاج مؤقتاً.

وكان «هولبي سيتي» ومسلسل درامي طبي آخر من «بي بي سي» قد أعلنا الشهر الماضي عن خطط للتبرع بمعدات واقية وأدوات أخرى من مجموعاتهم إلى هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

وتأتي خطوة «بي بي سي» في أعقاب حملة حكومية لتأمين الآلاف من أجهزة التنفس الاصطناعي من اجل المساعدة في تخفيف الضغط على المستشفيات بسبب الوباء.