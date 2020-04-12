بصورة مؤثرة.. ممرضة تناشد المواطنين البقاء بالمنزل للوقاية من كورونا

حثت ممرضة بريطانية، تدعى إيمي جولد، على اتباع العزل المنزلي، للتعامل مع فيروس كورونا، خلال عيد الفصح، في رسالتها بمواقع التواصل الاجتماعى.
نشرت صورة لوجهها، مصابا بكدمات واضحة، بسبب ارتداء المعدات الواقية، للتعامل مع مرضى فيروس كورونا.
نشرت "إيمي" من مدينة نوتينجها مشاير، صورة مؤلمة وذكرت عبر حسابها على "فيس بوك"، أنها كانت تعمل لمدة 65 ساعة في الأسبوع، وسط أزمة فيروس كورونا.
وروت إيمي عن شعورها بإمساك أيادي المرضى، الذين يحتضرون في لحظاتهم الأخيرة في الحياة، على الرغم من عدم قدرة أحد من أقاربهم الاقتراب، حتى لا يشعرون أنهم ليسوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة.
واختتمت في رسالتها قائلة: "هذا هو وجه ممرضة في وحدة العناية المركزة، تتوسل إليكم البقاء في المنزل وحمايتنا وحماية العاملين في المجال الصحي، في بريطانيا NHS، ومساعدتنا في إنقاذ الأرواح"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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