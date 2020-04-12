قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل فطيرة الطماطم والريحان، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل فطيرة الطماطم والريحان عجينة باف باستيري كبيرة مفرودة نصف كيلو طماطم شيري أنصاف 4 ملاعق كبيرة ريحان مطحون 2 كوب جبن شيدر مبشور ملعقة صغيرة ثوم بودرة زيت زيتون 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم Advertisements فلفل أسود أوراق ريحان للتقديم طريقة عمل فطيرة الطماطم والريحان يدهن ورق الزبدة بالزيت ويفرد في قاع صينية تارت مدروة. تفرد العجينة في جوانب وقاع صينية تارت. تخلط صلصة الطماطم والريحان وبودرة الثوم والزيت. يفرد الخليط على العجينة. ترص على الوجه أنصاف الطماطم الشيري. يرش الوجه بالريحان البودرة والجبنة. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الطماطم والريحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.