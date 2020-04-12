تحدٍ حول مستخدمي "إنستجرام" إلى عارضي أزياء من منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تحدى الممثل والمغني الأمريكي البالغ من العمر 50 عامًا بيلي بورتر معجبيه؛ لجعل حياتهم في العزل الصحي أكثر أناقة.

وأطلق النجم مجموعة من تحديات العزل الصحي، وحث متابعيه على "إنستجرام" على ارتداء ملابسهم، وعرضها كالعارضين المحترفين من منازلهم، نقلا عن موقع "24 الإماراتي".

ويوم الإثنين، شارك بورتر آخر تحدٍ له، حيث طلب من المتابعين أن يصوروا أنفسهم وهم يتبخترون مثل عارضي وعارضات الأزياء في أي ملابس يرغبون بها وحتى لو كانت ملابس النوم.

وقال بورتر في التحدي الذي نشره على "إنستجرام": "ابتعد عن الأريكة، وصور نفسك وأنت تعرض ملابسك الأنيقة".

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وليكون قدوة للمتابعين الذين حثهم على الحركة، ظهر بورتر وهو يرتدي الزي الغريب الذي ارتداه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، والذي يبدو أنه أخرجه من الخزانة لهذه المناسبة.

وشارك العديد من المستخدمين صورًا ومقاطع فيديو يظهرون فيها، وهم يعيشون حياة الاسترخاء، ويرتدون ملابس النوم والبطانيات.

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وظهرت إحدى المستخدمات وهي تلف بطانية زرقاء حول جسمها، وتتجول في المنزل كعارضات الأزياء، فيما ارتدى آخرون ملابس رياضية، وقمصانًا، وجلابيب، وغيرها من الملابس المريحة، ولم تكن المجوهرات غائبة عن العرض أيضًا.

وشارك بيلي بعضًا من الأزياء المفضلة لديه على قصصه في "إنستجرام" بما في ذلك امرأة ربطت وسادة على جسدها مع غطاء حمام.

وتشتمل الملحقات الأخرى التي ظهرت في المشاركات على أقنعة واقية للوجه، ولحاف، وأكياس قمامة حملها الناس أثناء عرض ملابسهم؛ لإخراج القمامة من المنزل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتبر هذا ثاني تحدٍ من تحديات بيلي في العزل، والتي بدأت في 24 مارس الماضي، وفي التحدي الأول طلب من المستخدمين إعادة إنشاء عروض أزياء باستخدام مواد متوفرة في منازلهم.

وكانت نتيجة التحدي الأول مدهشة، حيث تضمنت العروض مزيجًا من المواد المنزلية المختلفة، وشارك فيه مستخدمون من كافة الأعمار. وكتب بيلي الذي أعجب بما حصل عليه: "لقد فوجئت بالاستجابة المذهلة لتحدي أزياء الحجر الصحي".

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