بتكلفة بسيطة.. اصنعي مرطب يديك وواجهي خشونة المطهرات

يتسبب الكحول، والهاند جل ومعقم اليدين في التهابات وجفاف جلد اليدين وأحيانا تهيج البشرة، وتستخدم تلك المطهرات بشكل أساسي في وقت الحظر الطبي المفروض على الجميع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد 19"، لذا فإنه يجب استخدامها. ولمواجهة الجفاف والتقشير وتهيج البشرة، يقدم لك موقع "هن"، 4 ماسكات لليدين بحسب موقع "ستايل كريز"، بتكلفة بسيطة ومكونات موجودة في كل مطبخ. ماسك الأفوكادو حبة أفوكادو ناضجة. 2 ملاعق كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة زيت زيتون. 2 ملاعق صغيرة من الزبادي. 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (اختياري). الطريقة: تخلط جميع المكونات معًا في الخلاط. يوضع على اليدين والقدمين، ثم يلف في أكياس بلاستيكية ومنشفة للسماح للماسك باختراق الجلد بشكل أكثر فعالية. ماسك جوز الهند زيت جوز الهند. الطريقة: تفرك ملعقة صغيرة من الزيت على اليدين والجلد. تلف كل يد بمنشفة صغيرة، ويترك الزيت يخترق الجلد لمدة 5 دقائق على الأقل. يمسح الزيت الزائد عن اليدين، ولكن لا يغسل؛ سيتم امتصاص أي زيت متبقي خلال الدقائق القليلة اللاحقة. يتبع مع كريم مرطب لليدين. Advertisements مقشر اليدين 1/2 كوب دقيق الشوفان. 1/2 كوب ملح بحري خشن. 1/2 كوب زيت جوز الهند. 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار. الطريقة: في وعاء كبير تمزج كل المكونات. توضع على اليدين، ويدلك بلطف بحركة دائرية لمدة 2-3 دقائق. يشطف ثم يوضع كريم مرطب. مقشر السكر والليمون مكونات: 2/3 كوب من السكر. 1/4 كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. ليمونة. الطريقة: ياف الزيت إلى السكر ببطء ويقلب. ياف عصير ليمونة واحدة، ويخلط جيدا. يوضع على اليدين وتفرك معا. تشطف ويوضع كريم اليد.

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