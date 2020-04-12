"أول مرة سلمت عليه قلت هيبقى جوزي".. قصة حب إسعاد يونس وعلاء الخواجة

70 عاما من العطاء، ورحلة فنية مليئة بالخبرات والدروس الحياتية، صاحبة أجمل ابتسامة، "زغلول"، وصاحبة السعادة، اللقب التي اكتسبته، وأصبح علامة مميزة تعرف بها، تجدها تارة ممثلة، تأخذك لعامها الخاص، وتارة تأخذك بقلمها لعالم مليئ بالكوميديا والتراجيديا، إنها الفنانة إسعاد يونس.

ويتزامن اليوم 12 إبريل، يوم ميلاد الفنانة إسعاد يونس الـ70، ويقدم "هن"، قصتها مع زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، خلال السطور التالية.

"أول ما شوفته قلت هيبقى جوزي"، هكذا سردت صاحبة السعادة، خلال إحدى حلقات برنامجها، المذاع عبر فضائية"DMC"، قائلة: "تقابلت مع زوجي في مهمة عمل في سفرية، وكنا داخلين الأوتيل، واحنا داخلين بيعرفونا عليهم، وأنا حطيت إيدي أسلم عليه، قلت لنفسي ده هيبقى جوزك".

وأضافت إسعاد، "كأن كُتب على جبهته أنه سيكون زوجي، مكتوب على قورته كدة".

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حبها لزوجها ساعدها على تخطي محنة زواجه من صديقتها الفنانة شيريهان، حيث قالت عنه: "أول يوم رأيته فيه تهيأ لي أنني اقرأ على جبهته العريضة عبارة تقول (هذا الرجل نبيل هذا الرجل زوجك).

وأذكر تاريخ تلك الواقعة، فقد كان في 13 إبريل 1985، ولم أكن قد رأيته قبل ذلك، لكنني تأكدت من أن لي حياة معه، وبعد فترة، تأكدت أن له من الفروسية، ما تتضاءل معها أية عثرات قد نمر بها معا".

شريهان وإسعاد يونس صداقة استثنائية من نوع خاص

تحدثت عن صداقتها مع شيريهان، في لقاء قديم، وقالت "العدل لم يتحقق إلا بالعلاقات الإنسانية المثالية، وهذا ما قررته من أجل أولادي، عمر ونورهان، بالإضافة إلى شيريهان التي ساعدتني على ذلك، لأنني فوجئت بها، قمة الطيبة، والطعامة، والسذاجة مثلي تماما".

وأضافت: من الصعب أن أجد رجلا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة، وأن أراه من أنبل الرجال، لذا سألت ذاتي لماذا لا نخلق (هابي فاميللي)، رغم أنني ضد تعدد الزوجات، وكلها حالات استثنائية بحتة، ونحن متفاهمون جدًا، وحريصون علي مصالح بعضنا معا".