فيروس كورونا ينهي حياة أشهر مصممي الأحذية سيرجيو روسي

فيروس كورونا هدد وما زال يهدد حياة الكثير من الناس حول العالم مع الأعداد المتزايدة من الإصابات في مختلف المناطق، والتي طالت شرائح مختلفة من الناس من جميع الفئات العمرية ومن مختلف المهن، كما أنه أنهى حياة الكثيرين، ومن ضمنهن مصمم الأحذية الإيطالي الأكثر شهرة سيرجيو روسي Sergio Rossi ذو الـ84 عاماً والذي أصيب بالفيروس منذ عدة أيام ودخل المشفى ليلاقي المنية يوم الجمعة في الثالث من أبريل (نيسان) في مشفى سيزينا في إيطاليا.



لمحة عن حياة مصمم الأزياء الإيطالي سيرجيو روسي:

ولد سيرجيو روسي Sergio Rossi عام 1935 في إيطاليا وقد ورث عن والده مهنة تصنيع الأحذية، والتي بالتالي أورثها لابنه جيانفيتو روسي Gianvito Rossi الذي أسس أيضاً علامة تجارية خاصة به أصبحت من ضمن الأكثر شهرة عالمياً.

بدأ سيرجيو الأب أول معمل لتصنيع الأحذية له عام 1951 وفي الستينات أصبحت تُصنَّفُ الشركة من الأقوى في مجالها.

وقد تميزت تصاميم الدار بألوانها اللافتة وتصاميمها ذات الطابع الهندسي، وهذا ما لفت أنظار عالم الأزياء لها، وما دفع بكبرى الدور العالمية للتعاون مع علامة سيرجيو روسي Sergio Rossi أمثال دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، عز الدين عالايا Azzedine Alaia، فيرساتشي Versace وغيرهم...

نجمات اخترن أحذية سيرجيو روسي Sergio Rossi على مر السنوات:

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تصاميم دار سيرجيو روسي Sergio Rossi كانت كثيرة ومتنوعة، وفي كل موسم كانت العلامة حريصة على تقديم أجمل الموديلات من الأحذية الرسمية والصنادل والجزمات وأحذية الكاحل وغيرها، والنجمات كن من أكبر المعجبات بتصاميم الدار حيث اخترنها لمختلف مناسباتهن الكاجوال والرسمية مع فساتين السهرة ومع التنسيقات العصرية أيضاً من كيم كارداشيان Kim Kardashian، إلى بيلا وجيجي حديد Bella&Gigig Hadid، جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، بنيلوبي كروز Penelope Cruz، الليدي غاغا Lady Gaga، سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson، والقائمة لا تنتهي.

فيروس كورونا يطال عالم الأزياء، وينهي حياة سيرجيو روسي Sergio Rossi مصمم الأحذية الإيطالي الأكثر شهرة في العالم، تعرفي معنا عن قرب أكثر إلى تفاصيل وإبداعات المصمم الراحل.

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