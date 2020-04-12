للوقاية من كورونا.. مشروب هوت سيدار

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ينصح الأطباء بتناول المشروبات الساخنة على فترات خلال تلك الفترة، لجعل الحلق رطبا في محاولة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير الهوت سيدار في المنزل.
مقادير الهوت سيدار
لتر من عصير التفاح
5 عيدان من القرفة
ربع ملعقة من جوزة الطيب
ملعقة صغيرة من الزنجبيل
ليمونة مقطعة إلى شرائح
برتقالة مقطعة إلى شرائح
عسل نحل للتحلية (حسب الرغبة)
طريقة تحضير الهوت سيدار
ضعي المكونات السابقة، باستثناء العسل في إناء على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، مع التقليب من حين لآخر، والحرص على ألا يتعرّض عصير التفاح للغليان.
ارفعي المزيج من على النار، حينما يوشك على الغليان، ثم يصفّى ويحلّى بالعسل الأبيض بحسب الرغبة.
صبّي المشروب في أكواب مع تقطيع شرائح ليمون لتزيينها.
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