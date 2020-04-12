عالم أزهري: تنظيف الحواجب في الإسلام حلال

رد الشيخ أحمد أبو بكر، خلال استضافته في برنامج "أسأل مع دعاء"، والمذاع عبر فضائية النهار، وتقدمه الإعلامية دعاء فاروق، على سؤال متصلة بشأن الحواجب.
وجاء السؤال، "أنا عايزة أتاكد لأن كثرت الأقاويل ما حكم تنظيف الحواجب فقط من الشعر الزائد وليس إزالتها أو تغيير شكلها".
ليرد عليها أحمد أبو بكر من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، قائلا، "كل مشايخنا وكل أساتذنا يقولون إن تنظيف الحواجب لا شيء فيه طالما لم تأخذ من أصل الحاجب، ولا حرمة فيه".
وأكمل، "نحن أمرنا أن نلتمس الجمال وأن تبحث المرأة عن الجمال وعلى أن تكون حسنة في عين زوجها، الإسلام ماقالش المرأة تكون قبيحة في عين زوجها، كي لا يذهب إلى أخرى وينظر إلى ما حرمه الله ثم نقول هذا هو الإسلام".
واختتم حديثه، "الإسلام أمرنا أن نبذل كل أمر جميل من أجل الوصول إلى الجمال، الأخذ من أصل الحاجب هو الحرام، أما التنظيف الحواجب دون الأخذ من الأصل فهو مباح ولا شيء فيه".
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