للماميز في الحظر.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

تعتبر أم علي من أنواع الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثيرون نظرًا لطعمها الشهي ومكوناتها التي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

ويقدم "هُن" طريقة عمل أم علي بالجلاش، على طريقة الشيف سالي فؤاد.

مقادير أم علي بالجلاش

كيلو إلا ربع جلاش.

3 أكواب حليب.

كوب قشطة.

كوب سكر.

نصف كوب مكسرات مجروشة.

نصف كوب زبيب.

ملعقة كبيرة "ملعقة طعام".

زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة "ملعقة شاي".

ماء ورد.

قرفة ناعمة.

رشة فانيليا.

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½ كوب فستق حلبي.

طريقة تحضير أم علي بالجلاش

- في صاج كبير قومي بوضع رقائق الجلاش داخله.

- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وضعي الصاج لمدة 3 دقائق فقط.

- احضري الطاجن الذي ستقدمين فيه أم علي، وضعي فيه كمية مناسبة من الزبدة حتى تغطي جميع جوانبه.

- قومي بتكسير رقائق الجلاش المحمصة، وضعي نصف الكمية في الطاجن.

- ضيفي نصف كمية المكسرات، وقليل من القشطة وقلبيهم جيدًا.

- ضعي طبقة أخرى قليلة من المكسرات، ثم ضعي عليها باقي الجلاش المكسر.

- ضعي المكسرات وطبقة من القشطة حتى تغطى الوجه تمامًا.

- في وعاء خارجي قومي بتسخين اللبن حتى يصل إلى مرحلة الغليان، وقومي بتحليته بالسكر حسب رغبتك.

- ضيفي اللبن المُحلى على طاجن أم علي، وضعي قليلا من الزبدة والقشطة من الوجه.

- ضعي الطاجن في الفرن لمدة تترواح من 20 لـ25 دقيقة، وتابعيه بين الحين والآخر، حتى يحمر الوجه ويأخذ اللون الذهبي المحمر، وتقدم "أم علي" ساخنة.