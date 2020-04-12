الامارات | زفاف تحت حصار «كورونا» والكمّامات

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شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف تحت حصار «كورونا» والكمّامات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر دورة الحياة والحب والزواج، حتى في ظل حصار «كورونا»، وما يفرضه الفيروس المستجد، من كمّامات وإجراءات مشدّدة، وحرمان العروس، من صغار يحملون ذيل فستانها الطويل، وصديقات يحملن الورود، ويحطن بذات الرداء الأبيض في يوم العمر.
بالصور.. زفاف بلا حفلات ولا مدعوين، أعراس من حول العالم، من جاكرتا، مروراً ببيروت والنجف والقاهرة، ووصولاً إلى روما.
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