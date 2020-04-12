كيت ميدلتون أيقونة للموضة

دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" Kate Middleton، تُعتبر أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، حيث إنها تجمع في اطلالاتها بين النمطين الملكي والعصري الشبابي، وهذا أكثر ما يميز أسلوبها في الموضة، ومؤخرًا خلال جولتها في أوروبا، شاهدناها بعدد من الاطلالات التي اتسمت نوعًا ما بالجرأة، بالنسبة للنمط الملكي، فهل تخلّت دوقة كامبريدج بذلك، عن وقارها؟

بالعكس تمامًا فقد سجل هذا الأسبوع بالنسبة لـ "كايت ميدلتون" Kate Middleton أجمل الاطلالات، حيث اختارت عددًا من الفساتين والتايورات التي بدت غاية في الأناقة والرقي، مع لمسات بسيطة من العصرية أو الجرأة إن صح التعبير، حيث رأيناها في تايور أبيض رائع، اختارته من دار "الكسندر مكوين" Alexander McQueen ونسقته مع شنطة يد باللون الأحمر، أضافت من خلالها لمسات حيوية للّوك.

كما شاهدناها في فستان معرّق بالورود، اختارته من دار "اردم" Erdem ونسقته مع صندال بكعب عالٍ باللون الذهبي، وتألقت أيضًا في اطلالة صيفية حيوية باللون الأصفر، في فستان ناعم اختارته من "جيني باكهام" jenny Packham ونسقته مع حذاء باللون البيج، كعبه من القش.

ونستطيع أن نعتبر أنّ أكثر اطلالات "كايت ميدلتون" Kate Middleton جرأة، كانت في الفستان الأحمر الماكسي المكشوف الأكتاف، الذي اختارته من دار "الكسندر مكوين" Alexander McQueen، والفستان القصير الذي وصل طوله أعلى حد الركبة، والذي اختارته من دار "غوتشي" Gucci.

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