هل تنتقل عدوى كورونا عن طريق الناموس؟.. الصحة العالمية تجيب

مع دخول فصل الصيف، يكثر الذباب والناموس بالمنزل، ولكن هل يمكن انتقال فيروس كورونا للأشخاص عن طريق الناموس؟.

أوضحت منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بإحتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الناموس، أن الفيروس لا يمكن انتقاله عن طريق لدغات الناموس، وإنما ينتقل فقط عن طريق رذاذ شخص مصاب بالفيروس نتيجة العطس أو السعال على مسافة قريبة.

طرق التخلص من الناموس بالمنزل

ويمثل الناموس بالمنزل مشكلة تؤرق الكثيرين، لذلك لابد من التخلص منه بعدة طرق منها كما ذكرها موقع "popular mechanics":

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إغلاق النوافذ جيدا

أكثر الأماكن التي تساعد الناموس على الدخول إلى المنزل هي النوافذ وما حولها من شقوق أو فتحات صغيرة، لذلك يجب إغلاق جميع الفتحات لمنع الحشرات من الدخول.

تجمعات الماء

يجب التخلص من أي برك مياه بالمنزل، فيجب أن تنظف باستمرار، ولابد من إبقاء جميع أجزاء المنزل جافة قدر الإمكان.

الناموسية

هي من الطرق التقليدية التي تسهم في التخلص من الناموس.

استخدام الثوم

للثوم رائحة قوية تجعل منه طارداً فعّالاً للناموس والحشرات، حيث يُمكن سحق بعض فصوص الثوم أو فرمها وغليها مع القليل من الماء لبعض الوقت، ثمّ صبّ الماء في زجاجة "بخاخ" ورشّه في جميع أنحاء الغرفة، ممّا يُجبر الناموس على الهرب ويمنعه من الاقتراب.