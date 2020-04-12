"قومى المرأة" يشيد بقرار محافظ الدقهلية بشأن واقعة منع دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لقراره بإطلاق اسم الطبيبة الفقيدة سونيا عبد العظيم عارف، على مدرسة ابتدائي في قريتها، والتى وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقد أشادت الدكتورة مايا مرسي بقرار محافظ الدقهلية، مؤكدة أنه قرار إنسانى جاء فى وقته لرد الاعتبار للفقيدة وأسرتها وللكادر الطبى بشكل عام ، ويعد تأكيد لرسالة هامة تتمثل فى أن تضحيات الكادر الطبي هى محل تقدير واحترام، وأن الإصابة أو الوفاة بهذا الفيروس ليست جريمة أو وصمة عار .

كما أكدت رئيسة المجلس أن الكادر الطبى يخوض كفاحا مستمراً للقضاء على هذا الفيروس مضحين بأنفسهم فداءا للوطن، ويجب على جميع المصريين رد الجميل و تقدير دورهم العظيم فى حمايتهم وحماية الوطن، وادارك ما تمر به مصر من تحديات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن وزارة الصحة لا تألو جهدا وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية بشأن طرق الدفن والغسل لضحايا الفيروس.

يذكر أن قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جاء على خلفية تجمع أهالى قرية شبرا البهو اليوم لرفض دفن الطبيبة بالمقابر الخاصة بأسرتها، بعد وفاتها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.