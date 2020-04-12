الامارات | حسن حبيب يغيّر المزاج العام للمنزل بصحبة «وحش الخليج»

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حبيب يغيّر المزاج العام للمنزل بصحبة «وحش الخليج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإعلامي الإماراتي ونائب مدير قناة دبي الرياضية، حسن حبيب، أن برنامجه الجديد «تمرينك في البيت»، نشأت فكرته الأساسية من الحاجة إلى تقديم مادة مبتكرة ذات طابع نشط، تتماشى مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع في هذه الفترة، واضطرارهم إلى المكوث لفترات طويلة في المنزل، ضمن الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ما يجعلهم بالتالي قليلي الحركة والنشاط البدني على مدار اليوم.

وجدّد حبيب، من موقع مسؤوليته كإعلامي، تذكيره لكل الفئات بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل، باعتباره فرصة مثالية ومتاحة اليوم للاجتماع مع أفراد العائلة وممارسة التمارين الرياضية البسيطة، التي تسهم بشكل فاعل في الحد من أجواء التوتر التي يمكن أن تسيطر على البيوت، ومن ثم تغيير المزاج العام في المنزل، قائلاً: «مع إجراءات السلامة التي تتبعها الجهات المختصة، تبرز أهمية الرياضة ممارسة ضرورية لصحة الجسم، ومحفزاً على الإيجابية ومواجهة الأفكار السلبية، من خلال إدخال جو من الترفيه والمرح وابتكار تمارين ونشاطات متاحة للجميع وبأقل التكاليف».

بداية الفكرة

أضاف حبيب، لـ«الإمارات اليوم»، عن كواليس البرنامج وبداياته: «تواصل معي نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، راشد أميري، ليناقش إمكانية تقديم فكرة برنامج جديد يتناسب مع الأوضاع، ما دفعني للاستعانة بعلاقاتي القديمة في الميدان الرياضي لإيجاد الخبرات المتميزة القادرة على التصدي لهذه التجربة الجديدة بنجاح».

وأشار إلى أنه قد عُرض عليه عدد لا بأس به من المتخصصين وأصحاب الخبرة في هذا المجال، إلا أن ملف المدرب الإماراتي وليد يري، الملقب بـ«وحش الخليج»، لفت انتباهه بشكل واضح، باعتباره من أهم الشخصيات الرياضية المميزة على الساحة، إضافة إلى نشاطه الملحوظ والجاذب لاهتمام كثيرين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، «إذ ينفذ يري مجموعة واسعة من تجارب التمارين الرياضية المنزلية التي يمكن للأشخاص ممارستها من البيت، ما دفعني إلى التواصل معه وعرض فكرة البرنامج الجديد، وأبدى إعجابه بفكرته واستعداده التام لخوض تجربته معي».

أصداء وتفاعل

حول الأصداء الإيجابية التي حصدها البرنامج منذ حلقاته الأولى، أكد حبيب أنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض برنامج رياضي على تلفزيون دبي وقناة سما دبي، بالتزامن مع عرضه على قناة دبي الرياضية، ما فتح المجال واسعاً أمام تفعيل المشاهدة العامة، وتوسيع نطاقها لتشمل كل شرائح الجمهور، وهذا ما تمت ملاحظته من خلال ردود أفعال الجمهور الإيجابية، وتفاعلهم الدائم مع البرنامج على جميع الأوساط الاجتماعية، سواء للتعبير عن حماسهم بمحتوياته، أو لتقديم مجموعة من الاقتراحات التي ستسهم حتماً في تطوير مضامينه وفقراته في الحلقات المقبلة».

وأوضح حبيب أنه «تمت الاستعانة بمجموعة من الأطفال للمشاركة في تنفيذ عدد من التمارين اليومية التي عرضها البرنامج، إضافة إلى إدماج حلقات خاصة بتمارين كبار السن، خصوصاً أن الحركات الرياضية المقدمة في البرنامج لا تحتاج لا إلى مكان مجهز ولا معدات رياضية متخصصة، وإنما لبعض الأدوات البسيطة الموجودة والمتاحة في كل منزل، والتي يمكن مشاركتها مع الجميع لتحقيق الفائدة المرجوة».

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مفاجآت جديدة

كشف نائب مدير قناة دبي الرياضية ومقدم البرنامج الجديد أن «تمرينك في البيت» سيشهد في حلقاته المقبلة خطوات ملموسة في مجال تطوير مضمونه الحالي الذي لا يتجاوز 10 دقائق، ليتحول إلى برنامج تفاعلي تتم من خلاله استضافة عدد من النجوم والمشاهير والشخصيات المعروفة في عالم الرياضة ووسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة والتفاعل من منازلهم وأماكن إقامتهم عبر خدمات الاتصال المرئي مثل «سكايب» و«زووم».

إلى جانب فتح المجال قريباً للتفاعل بشكل أوسع مع فقرات البرنامج الجديد، الذي سيشهد فقرة «الغذاء الصحي المنزلي»، التي ستنسجم مع الاقتراحات المستقبلية للبرنامج، في حال امتدت مدة المكوث في المنزل، تنفيذاً لحزمة الإجراءات الوقائية العامة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ألق الشاشة

أشار الإعلامي حسن حبيب إلى استمرار عرض فقرات خاصة من برنامجه «الجماهير» على قناة دبي الرياضية، وذلك إثر توقفه جرّاء الظروف الراهنة، مشيراً إلى عرض مواسم البرنامج السابقة على قناة «دبي زمان»، في عودة أريد منها إمتاع الجمهور بأهم الحلقات والمواسم التي نالت أهم وأعلى نسب مشاهدة ونجاح. كما هي «فرصة للعودة إلى ألق شاشة الفضية، واسترجاع أهم اللحظات والمواقف التي تم توثيقها عبر هذا البرنامج».

«تمرينك في البيت» سيشهد خطوات ملموسة في مجال تطوير مضمونه الحالي الذي لا يتجاوز 10 دقائق.

البرنامج يضفي جواً من الترفيه، علاوة على ابتكار تمارين ونشاطات.

سنفتح المجال في البرنامج قريباً للتفاعل بشكل أوسع مع فقراته.