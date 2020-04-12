الامارات | 700 % ارتفاعاً في الإقبال على «المجموعات العربية على الإنترنت»

شكرا لقرائتكم خبر عن 700 % ارتفاعاً في الإقبال على «المجموعات العربية على الإنترنت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد مستخدمي المكتبة الرقمية «المجموعات العربية على الإنترنت»، التابعة لجامعة نيويورك، بنسبة 700%، إذ زاد العدد من 50 ألفاً إلى 350 ألفاً خلال شهر مارس الماضي، نظراً إلى الظروف الراهنة التي تفرض ضرورة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل، إذ يعدّ التعلّم عن بُعد، والقراءة من أبرز الأساسيات التي يعتمدها كثيرون. وتعدّ المكتبة الرقمية ثمرة شراكة بين جامعة نيويورك في نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي، وهي عبارة عن محتوى باللغة العربية مستمد من عدد من المكتبات المتميزة حول العالم، وهذا المحتوى متاح لأي شخص متصل بشبكة الإنترنت. وتأمل جامعة نيويورك أن تتمكن، من خلال هذه المكتبة الرقمية، من مساعدة الناطقين باللغة العربية خلال مرحلة التعلّم عن بُعد، إذ إن معظم مستخدمي المكتبة في مارس الماضي كانوا في منطقة الشرق الأوسط. وفي ما يخص «المجموعات العربية على الإنترنت»، تعمل جامعة نيويورك على رقمنة الكتب العربية من الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، والمكتبات الأكاديمية التابعة لست مؤسسات علمية: جامعة نيويورك وجامعة كولومبيا وجامعة كورنيل وجامعة برنستون والجامعة الأميركية في بيروت والجامعة الأميركية في القاهرة.

ويوفر المشروع إمكانية الولوج الإلكتروني إلى ما يقارب 13 ألف مجلد في أكثر من 7000 تخصص بدعم من جامعة نيويورك أبوظبي.

من جانبه، قال عميد مكتبات جامعة نيويورك، أوستن بوث: «منذ بداية عملنا على هذه المكتبة الرقمية الضخمة، كانت المصادر المتاحة باللغة العربية على الإنترنت قليلة جداً، لذلك علمنا دائماً بأن هذه المكتبة الرقمية ستكون مفيدة جداً لقرّاء اللغة العربية في كل مكان. حيث يستخدمها البعض في البحث، والبعض للاطلاع والتصفح». وأضاف: «لم نكن نتوقع أن يأتي يوم يلزم الناس فيه منازلهم بهذا الشكل، لكن يسعدنا أننا نستطيع الآن تقديم هذه الثروة من المحتوى المجاني لأي شخص في العالم سيجدها مفيدة وممتعة».

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ويهدف مشروع الرقمنة إلى عرض ما يصل إلى 23 ألف مجلد من مجموعات مكتبة جامعة نيويورك والمؤسسات الشريكة، وإتاحتها للجمهور على الموقع الإلكتروني لـ«المجموعات العربية على الإنترنت».

أوستن بوث:

«المجموعة مفيدة جداً لقرّاء اللغة العربية في كل مكان».