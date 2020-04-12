الامارات | 4 نجمات «سكر زيادة» في فيلا واحدة.. على شاشة «دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجمات «سكر زيادة» في فيلا واحدة.. على شاشة «دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تلفزيون دبي عن انضمام كل من الفنانات: نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، إلى نجوم أعماله الكوميدية المقرر عرضها عبر شاشته في شهر رمضان، في إطار حرصه الدائم على تقديم باقة متنوّعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية والعربية.

ويأتي التعاون الفني الجديد مع النجمات الأربع في العرض الأول للمسلسل الدرامي «سكر زيادة»، في الوقت الذي يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان 2020، على شاشة تلفزيون دبي، من خلال مشروعات درامية متميزة، ونخبة من البرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، كاختيار أول للمشاهد المحلي والخليجي والعربي.

ويشهد المسلسل الكوميدي الجديد «سكر زيادة» عودة نبيلة عبيد إلى شاشة التلفزيون بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل «كيد النسا 2» في عام 2012، وظهورها ضيفة شرف في مسلسل «لهفة» في رمضان 2015، وكذلك عودة نادية الجندي بعد مشاركتها الأخيرة في مسلسل «أسرار» في عام 2015، فيما كانت آخر مشاركة درامية لسميحة أيوب في مسلسل «مولد وصاحبه غايب» في عام 2015.

ويضم فريق عمل المسلسل الكوميدي الجديد كلاً من: المؤلف أمين جمال وورشته الدرامية، والمخرج وائل إحسان، إلى جانب النجمات: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم: أحمد السقا، معتصم النهار، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، نانسي عجرم، وحمدي الميرغني وغيرهم.

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وتدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تصورت مشاهده الرئيسة بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات مسنّات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة.

كوميديا مختلفة

تجري أحداث كل حلقة من مسلسل «سكر زيادة» الجديد، الذي سيعرض على شاشة تلفزيون دبي، خلال شهر رمضان المبارك، في إطار درامي وكوميدي مختلف، سيتابع من خلاله الجمهور كثيراً من المواقف والأحداث، التي تشارك فيها نخبة من نجوم الفن في العالم العربي كضيوف شرف، على امتداد أيام الشهر الفضيل.

المسلسل الجديد صورت مشاهده بين دبي والقاهرة وبيروت.