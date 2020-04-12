الامارات | «بيبي فيس» وأسرته يتعافون من الفيروس

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيبي فيس» وأسرته يتعافون من الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المغني الأميركي كينيث إدموندز، المشهور بلقب «بيبي فيس»، الذي فاز بجائزة «غرامي» 11 مرة، أنه وأفراد أسرته استعادوا عافيتهم بعد صراع مع فيروس «كورونا».

وأعرب إدموندز في تصريحات على قنوات التواصل الاجتماعي، أول من أمس، وهو اليوم الذي أكمل فيه (62 عاماً)، عن سعادته بالاحتفال بعيد ميلاد آخر.

وكتب المغني الأميركي، وهو أب لثلاثة أبناء: «أثبتت الاختبارات إصابتي بمرض (كوفيد-19)، وأيضاً أسرتي. إنه أمر مخيف للغاية أن أتعامل مع أصدقائي. إنني سعيد بإبلاغي أن الاختبارات سلبية الآن واستعدنا كامل عافيتنا».

وكشف إدموندز أنه سيشارك في حدث لموسيقى «هيب هوب» على موقع «إنستغرام» على الهواء مباشرة في 18 الجاري، وينظمه المنتج سويز بيتس، والملحن تيمبالاند.