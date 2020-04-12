أفضل تسريحات شعر للعرائس

تاج المرأة هو شعرها وفي يوم الزفاف، يكون بالفعل شعر العروس هو تاجها، ولذلك يجب أن تختار تسريحة شعر تجعل من إطلالتها النهائية ساحرة وجذابة.

لذلك من الأفضل تجربة أكثر من تسريحة شعر قبل الزفاف بفترة لتصلِ إلى أكثرهم مناسبة لشكل وجهك وفستانك وغيرها من تفاصيل الإطلالة، ويمكنك الاختيار بين هذه التسريحات المختلفة التي تعتبر من أفضل تسريحات الشعر للعرائس.



تسريحة الكعكة

تعتبر من أكثر التسريحات التي يتم اعتمادها من قبل الكثير من العرائس سواء كانت الكعكة المرفوعة إلى أعلى، أو الفوضوية التي تعطي كثافة للشعر.

الشعر المنسدل

يمكنك أيضاً اعتماد تسريحات الشعر المنسدلة، ولكن يفضل أن يكون الشعر مموجاً وليس مفروداً، ومن مميزات هذه التسريحة أن تظهرك بإطلالة شابة على عكس تسريحة الكعكة التي قد تعطيكِ عمراً أكبر من عمرك.



الضفيرة

اشتهرت هذه التسريحة بعد الشهرة التي حققها فيلم الرسوم المتحركة "فروزن"، والتي اعتمدت بطلته الملكة على تسريحة الضفيرة ما جعل كثيرات يفضلن الخروج عن المألوف واعتمادها في يوم زفافهن؛ حتى لا تصبح مجرد عروس تقليدية.

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تسريحة الإكليل

يمكنك أيضاً التفكير في تسريحة الإكليل وخاصة إذا كنتِ لا تميلين إلى اعتماد التاج، وهذا من خلال جعل الجزء العلوي من الشعر على شكل إكليل أو الجزء السفلى يترك منسدلاً.



الكيرلي

من الاتجاهات التي أصبحت يتم اعتمادها مؤخراً في تسريحات شعر العروس هو الشعر الكيرلي، سواء إذا كان هو طبيعة شعر العروس أو من خلال جعله كيرلي بواسطة مكواة الشعر.

وهذا الخيار مناسب لمن تريد إعطاء كثافة لشعرها في هذا اليوم المميز.

آخر نقطة يجب أن تنتبهي لها عند اختيار شكل شعرك يوم الزفاف هو أن هناك بعض العرائس يقررن تغيير لون شعرهن في حفل الزفاف، يفضل أن تجربي اللون على شعرك قبل الزفاف بفترة كافية؛ حتى تتأكدي من أنه مناسب للون بشرتك.

وأيضاً احذري أن ترهقي شعرك بالصبغات والمكواة قبل الزفاف؛ حتى لا يكون مظهره غير صحي في هذا اليوم المهم، واعملي على تغذيته من خلال ماسكات الشعر المختلفة، وأيضاً الخلطات التي تعمل على إصلاح الشعر التالف، مع التخلص من الأطراف المتقصفة.

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