كفاية 6 مرات في اليوم.. أطباء جلدية يحذرون من الإفراط في غسل اليدين

طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية يقدم الكثيرون على غسل أيديهم بالماء والصابون للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن أطباء جلدية حذروا من الإفراط في ذلك حتى لا تصاب البشرة بالجفاف.
وأوضحت الأستاذ المساعد في قسم الأمراض الجلدية والمنقولة جنسيًا في جامعة "سيتشينوف" ليودميلا سميرنوفا، أنه بسبب غسل اليدين المتكرر بالصابون واستخدام المطهرات، يمكن أن تجف البشرة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
وبحسب الخبيرة، فإنه يوصى باستخدام المطهرات فقط لأولئك المتواجدين في الأماكن العامة، ولا يزيد عن مرتين في اليوم، وبشكل عام يجب ألا يزيد غسل اليدين بالصابون عن ست مرات في اليوم.
واتفقت معها خبيرة التجميل جالينا كاشتانوفا، وأوضحت أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يغادرون المنزل، فإن النظافة العادية كافية، ويمكن أن تؤدي الأدوية المحتوية على الكلور مثل الكلورهيكسيدين أيضًا إلى مشاكل جلدية.
وللحفاظ على الجلد من الجفاف، يوصي الأطباء باستخدام الكريمات الواقية.
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