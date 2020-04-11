رغم كورونا.. أطباء جلدية وتجميل يحذرون من كثرة غسل اليدين بالصابون

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعنية، تحث على ضرورة غسل اليدين بالصابون بشكل دوري للتخلص من الفيروس، إلا أن خبراء تجميل وأمراض جلدية، خرجوا يحذرون من ذلك.

ووفقا لوكالة "سبوتنك"، حذر الخبراء من أنه بسبب كثرة غسل اليدين بالصابون واستخدام المطهرات، تجف البشرة، كما يحذر أطباء الجلد من أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جلدية.

وأخبرت الأستاذة المساعد في قسم الأمراض الجلدية والمنقولة جنسيًا في جامعة "سيتشينوف"، "ليودميلا سميرنوفا"، وكالة "سبوتنيك" أنه بسبب غسل اليدين المتكرر بالصابون واستخدام المطهرات، يمكن أن تجف البشرة.

Advertisements

وفقًا للخبيرة، يوصى باستخدام المطهرات فقط، أولئك المتواجدون في الأماكن العامة، ولا يزيد عن مرتين في اليوم، ويجب ألا يزيد غسل اليدين بالصابون عن ست مرات في اليوم.

واتفقت معها خبيرة التجميل "جالينا كاشتانوفا"، والتي أوضحت أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يغادرون المنزل، فإن النظافة العادية كافية.

ويمكن أن تؤدي الأدوية المحتوية على الكلور مثل الكلورهيكسيدين أيضًا إلى مشاكل جلدية، حيث يحاول بعض الأشخاص الآن محاربة الفيروس فيها.

وللحفاظ على الجلد من الجفاف، أوصى الأطباء باستخدام الكريمات الواقية.