لمساعدة الصم والبكم.. فرنسية تصمم كمامة تسمح بقراءة لغة الشفاه

استطاعت شابة فرنسية من مدينة تولوز، تصميم كمامة تسمح بقراءة لغة الشفاه، من أجل مساعدة الصم والبكم، على ارتدائها حيث أصبح أمرا لا مفر منه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
مخترعة الكمامة، أنيسة، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، من مدينة تولوز، وهي صماء، تعتمد فكرتها على قناع شامل بشريط شفاف حتى تتمكن من قراءة الشفاه، وطالبت الشابة بحملات تمويل جماعي لتكون قادرة على تطوير ابتكارها.
ووفقاً لصحيفة "20 مينوت" الفرنسية، جاءت الفكرة للفتاة بعدما كانت فى الصيدلية في بداية الشهر الجاري، ووجدت صعوبة في التواصل مع الآخرين، ومن هنا اقتنعت بأهمية مبادرتها.
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