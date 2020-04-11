النجمات العرب بدون مكياج في الحجر

شاركت الكثير من نجمات العالم العربي صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الاستيقاظ أو قبل النوم وذلك بدون مكياج تحفيزا منن على ضرورة البقاء في المنزل ومنح البشرة فرصة للراحة .

الصور تكشف نجمات العرب بدون مكياج صباحاً ومساءً:

نيللي كريم

هنا نشرت النجمة نيللي كريم صورة طبيعية ومعبرة لها خلال فترة الحجر .

نوال الزغبي

النجمة نوال الزغبي نشرت في احدى الصور على حسابها الخاص في انستقرام صورة وهي تشرب القهوة في الصباح حيث ظهرت بدون مكياج وبدت في غاية الجمال.

شيرين عبد الوهاب

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النجمة شيرين عبد الوهاب نشرت أيضاً صورة لها برفقة ابنتيها مريم وهنا قبل خلودهن الى النوم وبدت بدون مكياج.

سيرين عبد النور

النجمة سيرين عبد النور ظهرت بصورة قبل خلودها الى النوم بدون مكياج حيث بدت ببشرة صافية وجمال ناعم.

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