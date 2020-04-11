النجمات يزددن جاذبية في قماش الج

تعمل النجمات على متابعة صيحات الموضة عن قرب، ثم يخترن ما يناسبهن منها، حتى يظهرن أكثر أناقة وجمالاً و....جاذبية!

ثمة الكثير من التصاميم، باستطاعتها أن تساعد النجمات على تحقيق مرادهنّ، لاسيما تلك المصنوعة من قماش الجلد، الذي يشكّل أحد أهمّ تيّارات الموضة لموسم خريف وشتاء 2021-2020وقد رأينا كثيرات من النجمات، قد اخترنه لإطلالاتهن الكاجوال والرسمية.

من تلك النجمات، يمكننا ذكر جيجي حديد Gigi Hadid، التي اختارته على سترة باللون الأسود لإطلالة شبابية، في هذا الأسبوع. وعارضة الأزياء المخضرمة "سيندي كراوفورد" Cindy Crawford شاهدناها بلوك، هو غاية في الأناقة، مع السروال الجلديّ الضيّق وجاكيت البليزر. ومن اللواتي اخترن الجلد، وبدا رائعاً عليهن "اليسا"، التي ارتدته بطريقة عصرية جداً على تنورة باللون الأحمر، مع كسرات وصل طولها حدّ الركبة. وكذلك فعلت هيفاء وهبي على تنورة باللونين الأسود والبيج، بينما الممثلة الجميلة كندة علوش قد اختارته على سروال ضيّق، ناسبها كثيراً. أما "ميراندا كير" Miranda Kerr فقد فضّلت تنسيق إطلالة كاملة من الجلد، اختارتها من "لويس فويتون Louis Vuitton ، تماماً مثلما فعلت مايا دياب، إذ رأيناها في إطلالة عصرية من الجلد الأسود. نانسي عجرم اختارت الجلد على شورت قصير، نسّقته مع قميص ناعم وحذاء شتوي وصل حد الركبة.

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