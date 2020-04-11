10 قطع مجوهرات لأهم المناسبات والسهرات

بانتظار خلال هذا العام الكثير من المناسبات والسهرات التي تستدعي منك إطلالات أنيقة وفاخرة. وليس هناك أجمل من قطع المجوهرات خياراً لكي تغني طلّتك وتمنحيها مزيداً من الفخامة. ولأن دور المجوهرات العالمية تسعى دائماً إلى تقديم أفضل ما لديها من إبتكارات وإبداعات، ها نحن نضع أمامك دليلاً لأرقى القطع التي شملتها مجموعات هذا العام والتي جاءت لتضيء أمسياتك ببريقها الساحر.

مجوهرات من الذهب الأصفر

باستطاعة الذهب الأصفر أن يمنح إطلالاتك الإشراقة التي تبحثين عنها في كل الأوقات والمناسبات. ومع تنوّع تصاميم المجوهرات المصنوعة من الذهب الأصفر، ودخول الأحجار الكريمة بمختلف ألوانها إلى صياغتها، سوف تنعمي بإطلالة مشرقة ومتوهّجة

مجوهرات مرصّعة بالماس

هو الصديق الوفي لإطلالات المرأة الأنيقة. لا تخلو علبة مجوهرات أي سيدة من قطع مرصّعة بالألماس وعلى اختلاف ألوانه. فلهذا الحجر سحر لا مثيل له يعكس وهجاً ساطعاً على حضورك ويمنحك لمسة الترف التي تحلمين بها.

مجوهرات مرصّعة بالأحجار الملوّنة

من أفخر أنواع الأحجار الكريمة وأكثرها جمالاً، أبدعت دور المجوهرات العالمية في صياغة مجموعاتها لهذا العام. فرأينا ابتكارات كثيرة مرصّعة بأكثر من نوع، بدت معها قطع المجوهرات أشبه بالتحف الفنية.

حجر التانزانيت من اكثر الأحجار الكريمة التي تتميّز بجمال لونها الأزرق الذي يميل إلى الدرجة الداكنة. وما يجعل هذا الحجر أكثر تميّزاً هو أنه يشكّل ثنائياً ناجحاً مع الذهب الأبيض، بحيث تسطع قطعة المجوهرات المصنوعة منهما بوهج ساحر لا مثيل له.

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شاهدي مجموعة المجوهرات التي اخترناها لك لإطلالاتك في السهرات واختاري القطعة المناسبة لك.

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