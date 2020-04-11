تعلّمي تنسيق الألوان الحيوية من نهى نبيل

تتمتع الكويتية نهى نبيل بأسلوب لافت في الموضة، حيث إنها جريئة في خياراتها، وتنتقي دائمًا صيحات الموضة المبتكرة والمميزة، ومن الصيحات التي لاحظنا أنها اتّبعتها مؤخرًا كانت الألوان الحيوية والصاخبة، وبالرغم من أنّ الكثيرات من النساء يخشين اعتماد هذه الألوان في اطلالاتهنّ، غير أنّ نهى نبيل كانت قد نسقتها بأساليب لافتة ومميزة، وتستطيعين أن تستوحي منها في حال رغبتِ أنتِ أيضًا في اعتماد هذه الألوان.

نهى نبيل في معطف باللون الفوشيا:

المعاطف الملونة رائجة جدًّا هذا الموسم، وقد شاهدنا نهى نبيل وقد اعتمدتها في أحد المشاوير اليومية، حيث اختارت معطفًا طويلًا باللون الفوشيا، ونسقت من تحته اطلالة كاجوال باللون الأسود عبارة عن سويتر من جفنشي Givenchy، وبنطلون من القطن وحذاء رياضي من “بالناسياغا” Balenciaga وشنطة يد باللون الأسود، وهنا اعتمدت نهى على إضفاء لمسات حيوية على اللوك من خلال المعطف الملون فقط.

اطلالة عصرية لنهى نبيل في اللون الفوسفوري:

في هذا اللوك اختارت نهى نبيل اطلالة لافتة وعصرية، وكان عبارة عن توب بياقة عالية باللون الأخضر الفوسفوري الصاخب، نسقت معها بنطلونًا من الجلد بقصة واسعة وخصر عالٍ، وحذاءً من الشبك باللون الأسود وحقيبة على الخصر من “فالنتينو” Valentino، ونظارات شمسية بقصة الطيار aviator.

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تنورة ميدي مع توب باللون الفوشيا خيار نهى نبيل:

في أحد المشاوير الصباحية شاهدنا نهى نبيل وقد اختارت تنورة ميدي بنقشة الكارول من “بالنسياغا” Balenciaga، وقد نسقت معها توب بياقة عالية باللون الفوشيا، وبالرغم من أنّ اللونين متضاربان، غير أنّ اللوك بدا متجانسًا وعصريًّا، وقد أكملته بحقيبة صغيرة على الخصر من لويس فويتون Louis Vuitton وحذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

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