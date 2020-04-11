موديلات قفازات ستان للعروس الرقيقةث

اختيار موديلات القفازات للعروس من العادات التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، لاسيما موضة قفازات الستان التي تمنح العروس اطلالة مخملية، لذوقها الناعم، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لتعتمدي الستايل الذي يناسبكِ.

قفازات ستان طويلة مع لمسة الدانتيل برسومات الورود

إذا كنت ستعتمدين فستانًا مكشوفًا من ناحية الصدر، ومن دون أكمام، فالقفازات الستان الطويلة هي الأنسب لك، لاطلالة أنيقة ومتناغمة أكثر، اعتمديها مع لمسات الدانتيل الناعمة، والتي تأتي مطرزة وشفافة مع لمسة من رسومات الورود المخملية.

قفازات الستان التي تكشف الإصبع

للمسة عصرية لفتنا هذا القفاز الستان للعروس ليمنح الصبية اطلالة مميزة أكثر، خاصة إن كنت لا تحبين تغطية أصابع يديك، أو لسهولة الحركة، اعتمديها، والتي تناسب أكثر موديل القفازات الطويلة.

القفازات الستان للفستان من الخامة نفسها

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عند اختيار القفازات يفضل أن تعتمديها بأقمشة من نوع الفستان نفسه، كالقفازات الستان القصيرة الناعمة المطرزة بالتول المنفوش؛ حتى لا تبدي مبهرجة كثيرًا، ولاطلالة مستوحاة من أجواء الستينات.

قفازات ستان للعروس مطرزة بالجوبير

للقفازات القصيرة أفضل ما يمكنكِ اعتماده هو اللمسة المطرزة من خامة أخرى، كالجوبير مثلًا، لاطلالة مخملية وناعمة، مناسب أكثر للفستان المكشوف من الجزء العلوي، سواء كانت بتصميم الكب أو الأوف شولدر.

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