الأقمشة المنقطة موضة تسيطر على إطلالات النجمات

شاهدنا مؤخراً انتشار الأقمشة المنقطة بكثرة ولاحظنا أنها موضة رائجة جداً، حتى أن عدد من نجمات الوطن العربي والعالم ارتدين ملابس بـ أقمشة منقطة، بعدة أحجام وعدة ألوان وعدة أساليب فهناك من اختارت تنسيق قطعة واحدة منقطة وأخرى فضلت إطلالة كاملة بالقماش المنقط وغيرهم إلا أن اللونين الأبيض والأسود كانا الأكثر انتشاراً.

أزياء منقطة بأسلوب النجمات

النجمة العربية ميساء المغربي اختارت بدلة ستايل البيجاما الرائجة جداً بقماشة منقطة بالكامل بنقط دقيقة، فكان البنطال واسعاً من قماش الحرير الأسود المنقط نقطاً ناعمة بيضاء وبربطة على الخصر أما الجاكيت فكان من القماش نفسه لكن بعكس النقط فهو أبيض منقط بالأسود نسقته مع حذاء أحمر مدبب الرأس بـ كعب عالي ومكياج قوي نوعاً ما مع أحمر شفاه باللون الأحمر، إطلالة عصرية وجريئة تحاكي الموضة.

النجمة العالمية بريانكا شوبرا ظهرت بفستان ميدي منقط بالكامل لونه أسود منقط بنقط بيضاء صغيرة، فستان أنيق جداً بأكمام طويلة واسعة وياقة بشكل حرف V ضيق على الصدر وحتى الخصر ثم ينسدل واسعاً نسقته مع حذاء مدبب الرأس بكعب عالي من جيانفيتو روسي وتركت شعرها مفروداً مموجاً مع مكياج بسيط فبدت إطلالتها ناعمة وحيوية.



إطلالات النجمات بأزياء منقطة

النجمة المصرية درة اختارت القماش المنقط في إطلالة صيفية بحرية حيث ارتدت تنورة ماكسي بشق طولي من جهة واحدة وتوب قصيرة مكشوفة الأكتاف مزينة بكشكش كبير على طول التوب والقطعتين من القماش الأحمر القاني المنقط بالأبيض، نسقتهم مع صندل مسطح باللون الذهبي وأقراط على شك حلقات كبيرة راذجة جداً هذا الصيف ونظارات شمسية كبيرة فكانت إطلالتها صيفية منعشة وجذابة وعصرية جداً.

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كيندال جينر ظهرت بجمبسوت من قماش الستان الأسود المنقط بنقط كبيرة بيضاء، بياقة عالية تشبه الستايل الياباني وأكمام واسعة مزمومة على المعصم، وحزام من القماش نفسه حدد خصرها أما ساقي الجمبسوت فكانت واسعة تغطي الحذاء التي نسقته كيندل وهو عبارة عن صندل أسود بشريط واحد على الأصابع بكعب عالي لم تضع أي مجوهرات ورفعت شعرها بشكل بسيط وطبيعي جداً، إطلالة عصرية ومميزة وبسيطة جداً.

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