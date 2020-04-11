فساتين كوتور تناسب المرأة القصيرة من وحي نهى نبيل

ظهرت الإعلامية نهى نبيل بعدة إطلالات من خطوط الأزياء الراقية خلال حضورها مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 75، وجاءت اختياراتها موفقة بنسبة كبيرة.

وتتميز نهى نبيل بأنها من النساء صاحبات القوام صغير الحجم، سواء فيما يتعلق بطولها أو وزنها، ورغم ذلك تمكنت من أن توازن بين قوامها الذي يمنحها إطلالة طفولية وبين أنوثتها، وجاء ذلك واضحاً في اختياراتها من فساتين الأزياء الراقية التي ظهرت بها خلال المهرجان والاحتفالات التي أقيمت على هامشه، فاعتمدت في كل فستان على تفاصيل تساعدها أن تلفت الانتباه وسط النجمات.

الأصفر الشمسي لإطلالة مشرقة

اللون الواحد يزيد المرأة طولاً، قاعدة اعتمدتها نهى نبيل في واحدة من أكثر إطلالاتها أناقة؛ حيث اختارت فستاناً باللون الأصفر الذي يعكس درجات أشعة الشمس، وتميز التصميم، رغم أنه اعتمد على لون واحد من الرأس وحتى أخمص القدمين، بالورود المجسمة التي أضافت لمسة رُقي، كما زينه موديل الأكمام المنفوخة التي مازالت تتصدر الموضة، بدا هذا التصميم ملائماً لنهى نبيل؛ لأنه كشف عن نحافة قوامها وتناسقه، كما أن القصة مع اللون زادها طولاً.

نهى نبيل تعتمد حيلة تجعل الفساتين المنفوشة تلائمها

عادة ما تذهب النساء صاحبات القوام القصير والنحيف إلى الفساتين المنفوشة القصيرة، وتبتعد تماماً عن الموديلات المنفوشة الطويلة؛ لأنها تزيدها قصراً، لكن نهى نبيل تمكنت من أن تتمتع بفخامة الفساتين الطويلة مع الطيات المنفوشة دون أن تبدو غريبة؛ حيث ظهرت خلال المهرجان بفستان طويل ومنفوش من بعد الخصر ولكنه مفتوح من الأمام؛ ليكشف عن جزء من ساقيها، ونسقت معه حذاءً بكعب عالِ للغاية.

الأسود لون الفخامة الذي يلائم كل النساء

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يعد الأسود هو منطقة الأمان لأي امرأة؛ فهو يخفي العيوب أياً كانت، لذا لم ينته مهرجان البندقية إلا واختارت نهى نبيل إطلالة فخمة زينها اللون الأسود والتطريز الشرقي القوي باللون نفسه، كما جاء التصميم مزوداً بحزام الخصر الذي يساعد على أن تبدو المرأة طويلة وبخصر نحيف.

واللافت في التصاميم الثلاث التي جاءت بتوقيع المصممة الكويتية سارة العبدالله أنها اعتمدت على موديل الذيل الطويل الذي ساعد نهى نبيل تبدو ممشوقة، ويمكنكِ الاستعانة بالقصات نفسها إذا كان لكِ قوام مشابه لها.

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