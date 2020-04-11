فى زمن كورونا.. 9 طرق لإزالة شعر الوجه بسهولة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يسبب الشعر الزائد في الوجه، حرجًا للنساء، خاصة وأنه يكون صغير جدا، وتكون إزالته صعبة بشكل كبير، ويحتاج للاستعانة بصالونات التجميل.

لكن أزمة كورونا مؤخرًا تسببت حظر حركة المواطنين والتجمعات، فأصبح من الصعب الذهاب إلى صالونات التجميل في الوقت الحالي.

نستعرض لكم طرق طبيعية للتخلص من شعر الوجه بسهولة في المنزل، كما أوضح موقع "bright side"

ماش وماء الورد (لجميع أنواع البشرة)

-المكونات

ملعقتين من حبوب الماش الخضراء.

ملعقتين من ماء ورد

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

-الطريقة

نخلط الماش وماء الورد في وعاء، ثم نضيف عصير الليمون، ونفرد الخليط على الوجه ثم نتركه لمدة 20 أو 25 دقيقة، حتى يجف تمامًا، ثم يفرك من الوجه.

نكرر الطريقة من 3 مرات في الأسبوع.

-بصل مع ريحان (مناسب لجميع أنواع البشرة)

المكونات:

البصل متوسط الحجم

12ورقة من الريحان

الطريقة: نفرم البصل مع ورق الريحان، ونضع الخليط على الشعر غير المرغوب فيه ونتركه لمدة 20-25 دقيقة، ثم نغسله بالماء الدافيء.

نكرر هذه الطريقة من 3-4 مرات في الأسبوع لمدة شهر أو اثنين بحسب النتيجة.

-زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي (مناسب للبشرة الدهنية)

مكونات:

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر

4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي

الطريقة

اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء، وضعي المكونات على شعر الوجه باستخدام قطن، ونكرر الطريقة من 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.

يحتوي اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد على إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

العسل والسكر (لجميع أنواع البشرة)

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقتين من السكر

ملعقة كبيرة من الماء

الطريقة: نخلط جميع المكونات مع بعضها، ونضعها على النار حتى يذوب السكر تماما، ونفرد الخليط على الوجه، نتركه حتى يبرد ثم نزيلها.

شوفان وموز (مناسب لجميع أنواع البشرة)

المكونات:

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ملعقتين من دقيق الشوفان

ثمرة موز

الطريقة:

نهرس الموز مع الشوفان، ونفرد الخليط على الشعر غير المرغوب فيه، ونتركه لمدة 15 دقيقة على الوجه، ونكرر الطريقة مرتين فى الأسبوع.

جيلاتين ولبن (غير مناسب للبشرة الحساسة)

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين

3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم

بضع قطرات من عصير الليمون

الطريقة: نخلط المكونات في وعاء مع بعضها، ونضعها على النار حتى يذوب الجيلاتين بالكامل، بعدما يبرد الخليط، افرديه على وجهك واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم قشريه، وتساعدك هذه الطريقة على التخلص من الرؤوس السوداء أيضًا.

كرري الطريقة كلما دعت الحاجة لذلك.

نشا وبيض (غير مناسب للبشرة الحساسة)

المكونات:

1 بيضة

1/2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

1 ملعقة كبيرة سكر

الطريقة: اخلطي بيضة كاملة مع باقي المكونات، افردي الخليط على وجهك لمدة 20-25 دقيقة، ثم امسحيه.

بطاطس وعدس (مناسب لجميع أنواع البشرة)

لأصحاب البشرة الجافة، يجب وضع مرطب بعد الماسك.

المكونات:

كوب من العدس الأصفر

حبه بطاطس

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:

انقع العدس في الماء طوال الليل، وفي الصباح نفرم العدس حتى يصبح عجينة سميكة، بعدما نفرم البطاطس مع العدس، حتى يصبح عجينة، ثم نضيف العسل والليمون، نضع الخليط على الشعر غير المرغوب فيه لمدة 20-30 دقيقة، ونكرر الطريقة من 1-2 في الأسبوع.

البابايا والكركم (مناسب لجميع أنواع البشرة)

المكونات:

ثمرة بابايا نيئة

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

الطريقة:

نهرس البابايا ونمزجها مع الكركم، ثم نفرد الخليط على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ونكرر الطريقة مرتين في الأسبوع.