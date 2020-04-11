فى 10 خطوات.. كيفية إعداد مشروع البحث لطلاب المراحل التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتساءل كثير من أولياء الأمور والطلاب عن كيفية إعداد المشروع البحثي، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم بدلًا من الامتحانات لاجتياز السنة الدراسية، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

المشروع البحثي يعده الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وهو عبارة عن عدة موضوعات يختار الطالب منها موضوع واحد يتحدث عنه في مشروعه البحثي من خلال عدة محاور تحددها الوزارة عبر موقع المكتبة الرقمية.

ويوضح معروف شعبان موجه عام بوزاة التربية والتعليم لـ"الخليج 365"، خطوات بسيطة تمكن الطالب من إعداد مشروعه البحثي.

أولا: اختيار الموضوع المناسب:

وإذا كنت طالب من طلاب المرحلة الابتدائية يمكنك الاختيار بين الموضوعات الآتية (السياحة، والطاقة، والصحة، والماء).

أما إذا كنت بالمرحلة الإعدادية يمكنك الاختيار بين (تحسين البيئية الصحية والتكنولوجية، الزيادة السكانية والأمن الغذائي، والبيئة).

وعلى الطالب أن يقرأ المحاور الخاصة بكل موضوع قراءة جيدة، واستيعابها، عبر موقع المكتبة الرقمية الذي خصصته الوزارة، واختيار الموضوع الذي يتمكن من التحدث عنه حسب ميوله ومعلوماته.

والكلمات الملونة باللون الأسود في الموقع تسمي بالكلمات المفتاحية، وتساعد الطالب في إعداد البحث، سواء في الكتب المدرسية أو المنصة الإلكترونية.

- يجب على الطالب الالتزام بالخطوات التي أقرتها الوزارة لكي يتم قبول المشروع البحثي.

الخطوات هي:

1- عنوان الموضوع: أي صياغة الموضوع في كلمتين أو ثلاثة كلمات تعريفية.

2- كتابة الكود التعريفي: وهو كود يحصل عليه الطالب من موقع الوزارة.

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3- المقدمة، وتشتمل أهمية الموضوع باختصار محتويات البحث وبعض الخطوات التي تم عرضها داخل البحث، لطلبة المرحلة الابتدائية يجب أن تتراوح الكلمات بالمقدمة من 40 إلى 50 كلمة.

لطلبة المرحلة الإعدادية تتراوح الكلمات من 70 إلى 80 كلمة، ويجب الإلتزام بعدد الكلمات.

4- عناصر الموضوع: يحتوي كل موضوع على عدد من المحاور، يقوم الطالب بالبحث عن إجابات هذه المحاور من عدة مصادر وهي الكتب المدرسية، والمكتبة الرقمية التي خصصتها الوزارة للطلبة، ويجب كتابة المصادر في نهاية البحث وتوثيقها.

5- النتائج: يكتب الطالب مجموعة من أهم النقاط والعناصر التي توصل لها خلال البحث.

6- المصادر: يوثق الطالب كل معلومة ذكرها في بحثه، ويجب إسناد المعلومات لكتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية، الموقع الخاص بالمكتبة الرقمية https://study.ekb.eg.

7- يجب أن يقوم الطالب بقراءة المشروع البحثي عدة مرات قبل رفعه على المنصة الإلكترونية edmodo.

8- يجب أن يكتب الطالب بأسلوبه الخاص، والتأكد من عدد كلمات البحث بشكل عام، المرحلة الابتدائية من 200 لـ 500 كلمة، والمرحلة الإعدادية من 700 لـ 800 كلمة.

9- يكتب الطالب المشروع البحثي في مسودة ورقية ومراجعتها جيداً، ثم بعد ذلك عند فتح المنصة يوم الأثنين القادم، يتم نقل هذه المعلومات بالترتيب وفي الخانات المناسبة لكي يتم قبول المشروع البحثي.

10- الحرص على عدم وجود أبحاث متشابهه، لأنه يتم رفض المشروع البحثي في حالة التشابهه مع أخر.

وفي حالة عدم توافر إنترنت أو جهاز كمبيوتر لدى الطالب، يمكنه التوجهه إلى المدرسة التابع للطالب، وتسلم البحث لمدخل البيانات بالدرسة ليقوم بتفريغ المشروع البحثي وكتابته على المنصة الإلكترونية.

يُذكر أن آخر موعد لتسجيل المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية هو يوم 10 مايو 2020.

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