نرشح لك.. دليل حفلات الموسيقي الغربية خلال الأسبوع الحالى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعاونت المتاحف والمعارض الفنية والمسارح من جميع أنحاء العالم، لإتاحة عروضها أمام الجمهور بشكل مجاني عن طريق الإنترنت، بالتزامن مع الحظر والإغلاق بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتم عرض عدد لا يحصى من العروض الثقافية أونلاين، خلال الفترة الماضية أمام الجماهير في المنزل، ولا تزال العروض مستمرة.

ولمحبي الموسيقى الغربية، نرصد لكم عدد من العروض الفنية التي يمكنكم متابعتها خلال هذا الاسبوع بحسب ترشيحات شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

-أندريا بوتشيلي

سيقدم مغني الأوبرا أندريا بوتشيلي، في عيد الفصح، غدًا الأحد، عرضًا في كاتدرائية دومو، في ميلانو وسيكون الحفل خالٍ من الجمهور، ومن المقرر بث الحفل على قناته الخاصة بموقع "YouTube".

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-فانكوفر سيمفوني

بثت فانكوفر سيمفوني مباشرة أداء في مهرجان بيتهوفن، والتسجيلات متاحة للعرض والاستمتاع في أي وقت.

-أوركسترا برلين

يمكنك الاستماع إلى واحده من أفضل الفرق الموسيقية في العالم "أوركسترا برلين"، والاستمتاع بالمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، لـ B: Bach و Beethoven و Brahms. وسيمفونية غوستاف ماهلر الثانية، سمفونية القيامة.

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- دار الأوبرا الملكية: لندن

تحتوي قناة دار الأوبرا الملكية على موقع "يوتيوب" على مجموعة مختارة من أفضل العروض من الأوبرا والباليه الشهيرة، يمكنك مشاهدة عروض مغامرات أليس في بلاد العجائب، ورقصة الفرسان من روميو وجولييت من بروكوفييف.

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-دار أوبرا فيينا

يمكنك مشاهدة أحدث عروض دار أوبرا فيينا من خلال اللينك التالي

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-أوبرا متروبوليتان: مدينة نيويورك

عروض أوبرا مترولوليتان أصبحت متاحة الآن.

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ألفين أيلي تطلق "All Access"

أطلق مسرح ألفين أيلي للرقص AileyAllAccess في الاحتفال بذكرى المسرح، وأتاح مجموعة من الدروس والعروض أمام الجمهور

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