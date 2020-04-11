من العزل المنزلي.. غناء إليسا وهيفاء وهبي "بالبيجامة" (فيديو) 

ببيجامات باللون الوردي، داخل العزل المنزلي، لكلا منهما، شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها بمقطع فيديو، يرصد جزءا من مكالمة فيديو جمعتها بالفنانة هيفاء وهبي، وهي تشاركها أحد مقاطع أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان".

وظهرت هيفاء هي الأخرى، عبر المقطع الذي نشرته إليسا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ببيجامة بنفس اللون.

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وكانت إليسا طرحت اليوم، أغنية سنجل بعنوان "هنغني كمان وكمان".

إليسا تشيد بأداء الحكومة اللبنانية ضد كورونا

وأشادت الفنانة اللبنانية إليسا، بأداء الحكومة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت إليسا: "لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية، بملف كورونا كتير جيّد، والحمد لله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية، وإن شاء الله يبقى الوضع هيك".