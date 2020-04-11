كانت الظروف التي مرت بها البلاد وفرض الحظر المنزلي سببا لقرار عروسين من إندونيسيا لإقامة حفل زفافهما "أونلاين" للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.
عقد العروسان قرانهما في حفل لم يحضره سوى ثمانية من أفراد الأسرة المقربين، بينما تابع باقي الأقارب مراسم الزواج التي استغرقت 40 دقيقة على الهواء عبر الإنترنت من منازلهم.
وعلى الرغم من عدم وجود حظر إندونيسي رسمي على التجمعات الجماهيرية فقد حذرت السلطات منها، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر البلاد، بعد إصابة 3512 شخصا ووفاة 306 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وشاهد اقارب العروسين الحفل مباشرة عبر الإنترنت، وكتبت العروس لافتة تهنئة: "خليك بالبيت" باللغة الإندونيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت شعار "خليك في البيت".. زواج عروسين في حفل أونلاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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