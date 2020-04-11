الامارات | فرنسا تستجيب لنداء جمعية الرفق بالحيوان

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستجيب لنداء جمعية الرفق بالحيوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت فرنسا السماح للمواطنين بتبني حيوانات منزلية من مراكز رعاية حيوانات رغم إجراءات العزل الصارمة لمحاربة وباء كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الداخلية موافقتها بعد نداء من جمعية الرفق بالحيوان بهذا الخصوص.

وأغلقت الجمعية قبل ثلاثة أسابيع مراكزها الـ62 تماشياً مع القرارات الرسمية للحد من الاختلاط.

لكن يوم الاثنين الماضي دعت الجمعية لإعادة النظر في القرار. وحذرت من اكتظاظ كبير في مراكزها مع وجود آلاف الحيوانات التي تنتظر من يتبناها.

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وقال وزير الداخلية كريستوفر كاستانير «نحن ندعم رفاه الحيوانات وسمعت الحكومة نداء جمعية الرفق بالحيوان وهي مستعدة لإيجاد الحل المناسب». وأضاف في بيان «تقرر السماح بالتنقل لتبني حيوانات من المركز».

لكن الوزارة أشارت إلى وجود قيود على ذلك مع لزوم اختيار الحيوان عبر الإنترنت وأخذ موعد لتسلمه من قبل شخص واحد.

وأكدت الوزارة أن ذلك سيسمح «باحترام القواعد المعمول بها وإنقاذ حياة الكثير من الحيوانات».

وقال رئيس الجمعية جاك - شارل فومبون «لدينا 5000 حيوان في مراكزنا وقدرتنا على الاستيعاب 6000».