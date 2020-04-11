تصاميم إحسان شمعون تتمايل على وقع روعة مدريد

تمايلت أحلام وتصاميم وإبداعات المصمم اللبناني إحسان شمعون بين خفايا العراقة والتاريخ، لتأخذ من سحر الزمن رونقًا تضيفه إلى كل قطبة أو نقشة أو رسمة، وُضعت بفن متقن على قماش ساحر، لتحوّله إلى فساتين أشبه بلوحات تحمل الكثير من الرقي والملوكية والكمال.

ففي مدريد وبالتحديد في القاعة الرئيسة في "كازينو دومدريد" المزدانة بالزخرفات الملوكية، وعلى مرأى من سنين التاريخ والعظمة والملوكية، استعرض إحسان شمعون آخر إبداعاته في عرض أزياء لمجموعة فساتين تحت اسم "ROYALTY OF MADRID".

جسّد من خلال 27 فستانًا، عراقة إسبانيا وعظمة تاريخها، موجّهًا في الوقت عينه رسالة إلى العالم ملؤها السلام، مستوحاة من تاريخ كازينو دي مدريد الذي أُنشئ في الأساس ليكون واحة تلاقٍ بسلام.

ملوكية فن إحسان شمعون تجلت بالألوان المميزة التي طبعت مجموعته، فجاءت فساتينه هادئة رصينة أخاذة بتطريزها وزخرفتها المميزة، وطغت عليها الألوان "الباستيل"، منها "البنفسجي الفاتح"، و"الزهري"، و"العاجي"، و"الأزرق الفاتح"، وتم تطريز التصاميم على قماش "الدانتيل" الناعم، ليسمح للمرأة الراقية بإظهار مفاتن جسدها بوقار.

فساتين ملوكية

أما المفاجأة الكبرى، وكالتاج على رأس العرش، كان الفستان الأبيض الذي تمايلت به ملكة جمال إسبانيا صوفيا ديل برادو... فستانًا مرصعًا بالكريستال البراق والخرز و"الباييت" الأبيض، ينقل الناظر إليه إلى عصور الملكية الإسبانية المميزة والأنيقة.

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فستان زفاف

مجموعة "رويلتي أوف مدريد" سحرت الحضور برقيّها وملوكيّتها، وجاءت متجانسة مع القاعة التاريخية لكازينو دي مدريد، الذي شهدت حجارته على حقبات تاريخية مهمّة في تاريخ إسبانيا وأوروبا.

وتقديرًا لفنه وإبداعه، تم تكريم المصمم اللبناني إحسان شمعون في عشاء ضمن فعاليات المؤتمر الاول لـ"شباب العالم المتحد"، بحضور السفير مارون كرم ممثلًا عائلة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، والأمير إدريس السنوسي، والماركيزة آنا ماريا كوينونيز دي ليون، وحشد من الشخصيات العالمية اجتمعت في مدريد للتباحث في خير مستقبل العالم.

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