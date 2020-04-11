خطوات تطبيق مكياج عرائس خفيف

تُفضل بعض العرائس تطبيق المكياج الخفيف في ليلة الزفاف، للحصول على إطلالة بسيطة و الظهور بملامحهن بشكلها الطبيعي دون أي تغيير.

وإن كنتِ تفضلين هذا النوع من المكياج الخفيف، نقدم لكِ في السطور التالية، نصائح خبيرة التجميل علياء السمنودي، لتطبيق مكياج عرائس خفيف في ليلة الزفاف:

كريم الأساس والبودرة

استخدمي كمية مناسبة من كريم الأساس بعد وضع البرايمر لغلق المسام، ولكن يجب اختيار كريم أساس وبودرة بنفس لون بشرتك حتى لا تظهري بإطلالة غير طبيعية.

ظلال الجفون

طبقي ظلال الجفون ذات الألوان الهادئة، مثل الوردي والخوخي الفاتح، أو ظلال الجفون بالألوان الترابية مثل البني بدرجاته المختلفة.

الكحل والآيلاينر

استخدمي الكحل في تحديد عينيك من الداخل فقط، ويمكنكِ أيضاً رسم خط رفيع بالأيلاينر عند أطراف العينين، ويمكن الاستغناء عن الأيلاينر، حيث تُفضل بعض العرائس ظهور العينين بمظهر طبيعي وبسيط.

الرموش والماسكرا

يمكن الاستغناء عن تركيب الرموش الصناعية عند تطبيق مكياج العرائس الخفيف، والاكتفاء باستخدام الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية، لإعطائها مظهراً أكثر كثافة.

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الكونتور

تُفضل بعض العرائس عدم استخدام الكونتور أثناء تطبيق المكياج الخفيف، ولكن هناك بعض الحالات التي يجب فيها استخدام الكونتور الخفيف للعروس، مثل الرغبة في إبراز عظمتي الوجه، أو إخفاء بعض عيوب الوجه مثل الجبهة العريضة أو الأنف الكبيرة.

وعند تطبيق الكونتور في المكياج الخفيف للعروس، يجب عدم تحديد أو نحت الوجه بدرجة كبيرة، كما يُفضل استخدام الهايلايتر بدرجة متوسطة أو أقل من متوسطة لكي يظهر الوجه أكثر طبيعية.

وفي حال عدم تطبيق الكونتور، يمكن استخدام درجات البلاشر البرتقالي أو الخوخي للعروس ذات البشرة الحنطية أو السمراء، أو درجات الوردي أو الأحمر الفاتح للعروس ذات البشرة البيضاء أو الخمرية.

أحمر الشفاه

عند تطبيق مكياج عرائس خفيف، يجب عدم استخدام ألوان أحمر الشفاة الداكنة، حيث تناسب درجات النود هذا النوع من المكياج، مثل الألوان الوردية أو البني الفاتح أو الخوخي الفاتح.

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