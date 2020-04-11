قبل رمضان.. حيل لتخزين الأطعمة والحفاظ عليها طازجة لفترة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

بدأت السيدات في شراء الطعام الخاص بشهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

وغالبًا ما تفضل بعض الأسر تجهيز الخضراوات واللحوم وتخزينها في الفريرز لاستخدامها خلال الشهر، إذ يساعد التخزين الصحيح للطعام على عدم فساده سريعًا، والاحتفاظ بفائدته الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أوضح موقع "littlethings".

-تجميد اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية:

من الأفضل أن يتم تجميدها فور شرائها، ويفضل تقسيمها في عدة أكياس أو علب بلاستيكية، ويمكن تخزينها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في الفريزر.

-تجميد الخضراوات:

أفضل طريقة لتجميد الخضراوات، هو تقطيعها، ثم غسلها وتركها حتى تنشف تمامًا، قبل وضعها في الأكياس وتجميدها، ويمكن تخزينها لمدة ما بين الشهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويفضل عدم تجمد الخضروات الورقية مثل الخس واللفت وكذلك الطماطم وغيرها من المنتجات ذات المحتوى العالي من الماء.

ويمكنك تجميد الأعشاب الطازجة، عن طريق تقطيعها، وخلطها مع كمية صغيرة من الماء أو زيت الزيتون، ثم تجميد هذا الخليط في مكعبات الثلج، وبعد ذلك يفضل وضعها في أكياس فريزر.

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-تجميد الألبان والبيض

تكمن المشكلة مع البيض، في أن التمدد الناجم عن التجميد يمكن أن يتسبب في انفجار البيضة، وأفضل طريقة لتجميد البيض الكامل هي تكسيرها في وعاء، وخفقها مع رشة ملح، ثم وضعه في الفريزر.

أما اللبن فيمكن تجميد الحليب كامل الدسم، على الرغم من أنه سوف ينفصل، مما سيؤثر على جودته عند الذوبان، إلا أنه لا يزال بإمكانك الطهي والخبز معه، ولن تلاحظ الطعم إلا عند الشرب.

يمكنك أيضًا تجميد كريمة الخفق، في أكياس الفريزر، وكذلك الجبن بنفس الطريقة، وأيضًا الزبدة.

-تجميد الحساء

عند تجميد الحساء، احرص على تبريدها تمامًا في الثلاجة، على الأقل حتى ترتفع الدهون إلى الأعلى ويمكنك التخلص منها وازالتها، بعد ذلك ضع الحساء في أكياس أو علب بلاستيكية، وانقلها إلى الفريزر.

-تجميد المخبوزات:

يمكن تبريد الخبز المحمص ، والكعك، عن طريق لفه في أكياس بلاستك والاحتفاظ به لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر.