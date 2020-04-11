تطويل وتكثيف الشعر وإزالة القشرة خلال الحجر بأنواع الشاي الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 08:41 مساءً - مهما كانت المشاكل التي يعاني منها شعرك، استفيدي من أوقاتك في الحجر المنزلي لتجعلي شعرك طويلاً وكثيفاً وخالياً من القشرة، وذلك باستخدام أفضل أنواع الشاي الطبيعية التي تدخل في تركيبة الكثير من منتجات العناية بالشعر نظراً الى فوائدها الكثيرة للشعر. وفي هذا المقال، سنعرفك الى طريقة استخدام بعض أنواع الشاي الطبيعية على الشعر للاستفادة من خصائصها خلال الحجر المنزلي.



شاي البابونج لتنظيف الشعر

شاي البابونج لتنظيف الشعر



ضعي كيسين من شاي البابونج في كوب ماء مغلي واتركيهما لمدة عشرين دقيقة. بعدها، أزيلي الكيسين وأضيفي الى الماء المغلي ملعقة كبيرة من كل من العسل وخل التفاح وامزجي المكونات جيداً الى أن تتجانس، من ثم طبقيها على شعرك الرطب، مع تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك جيداً. انتظري لمدة عشر دقائق واشطفي شعرك بالمياه الدافئة.

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الشاي الأسود لتطويل الشعر

الشاي الأسود لتطويل الشعر



أولاً، حضري كوباً من الشاي الأسود على الطريقة الاعتيادية. من ثم، اخلطي، بواسطة الخلاط الكهربائي، على حدة، حبة من الأفوكادو وكوباً من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا وملعقة كبيرة من زيت بذور العنب. بعدها، اخلطي الشاي الأسود مع جميع المكونات بعد طحنها في الخلاط جيداً، وطبّقيها على شعرك بعد تبليله بالماء، مع تدليك فروة الرأس جيداً، واتركيها على شعرك لمدة عشر دقائق. من ثم، اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

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الشاي الأخضر لمعالجة تساقط الشعر

الشاي الأخضر لمعالجة تساقط الشعر



ضعي كيساً من الشاي الأخضر في كوب ماء مغلي واتركيه ينتقع لمدة ربع ساعة. من ثم أزيلي الكيس وأضيفي الى النقيع ملعقة كبيرة من كل من بذور الشمر وزيت الأركان وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، واخلطي المكونات جيداً. بعدها، بللي شعرك جيداً بالماء وطبّقي مزيج الشاي عليه واتركيه لمدة عشرين دقيقة. من ثم، اغسليه على طريقتك الاعتيادية.

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شاي الخبيزة للقضاء على القشرة

شاي الخبيزة للقضاء على القشرة



قومي بغلي بضع أوراق من الخبيزة واتركيها جانباً لمدة عشرين دقيقة. بعدها طبقي مغلي الخبيزة على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، ولفي شعرك في منشفة لمدة ربع ساعة، من ثم اشطفيه بالمياه الدافئة.

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