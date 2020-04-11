حرمان طبيبة من حضانة طفلتها لعملها في مكافحة كورونا: قسوة وعنصرية

استغل مهنتها كطبية وتعاملها المباشر مع مرضى فيروس كورونا المستجد، فرفع قضية نقل حضانة طفلته إليها، خوفًا من انتقال العدوى إلى طليقته ومن ثم تصيب صغيرته، ليحصل بذلك الأب على حضانة ابنته، الحكم الذي وصفته الأم بـ"العنصرية".

ففقدت الطبيبة الأمريكية "تيريزا جرين"، حق حضانة طفلتها ذات الـ4 أعوام، بحكم من المحكمة، بسبب عملها في الخطوط الأمامية لمكافحة (كوفيد 19)، بعدما قام طليقها "إريك جرين"، برفع دعوى الحصول على حضانة ابنته، بحسب ما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية.

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ورغم سلبية التحاليل التي أكدت عدم حمل الأم "تيريزا"، الفيروس المميت، لكن ذلك لم يشفع لها لدى القاضي الذي حكم بالفعل بانتقال حضانة الطفلة إلى طليقها.

"خطوة عنصرية" هكذا علقت الأم على حكم القاضي ضد المطلقات العاملات في مجال الرعاية الصحية، فهن يضحين بحياتهن ويبتعدن عن رؤية أطفالها لإنقاذ المرضى: "إن هذا الحكم غاية في القسوة".

وتشعر الطبيبة الأمريكية بالقسوة إذ إنها لم تقدر أن تبتعد طفلتها عن حضنها، مؤكدة على أنها ستتقدم باستئناف على الحكم، فهي ترى أن القاضي لم يتحدث للخبراء والأطباء والوقوف على معرفة الحقائق المتعلقة بهذا الحكم، بل قام بأخذ طفلتها منها بكل سهولة.