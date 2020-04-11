كارول سماحة: أعيش مع زوجي المسلم وأمارس ديانتي المسيحية بحرية تامة

تلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الكثير من التعليقات عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن كونها مسيحية الديانة وتعيش مع زوجها المسلم رجل الأعمال وليد مصطفى في مصر.

وردت الفنانة اللبنانية في تعليقين أولهما: "7 سنوات من حياتي الزوجيّة في مصر مع زوجي وليد، المسلم، أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة.. لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي.. لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين.. على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف.. لكنّنا في كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس القيم السامية".

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وفي تعليق ثاني لها، تابعت الفنانة اللبنانية: "القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء.. عندما قرأ زوجي، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك 100 سبب لمناقشة ديني، فأنا لدي 200 سبب لأناقش دينك!.. فما الغاية من الدخول في متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟! شكرًا".

ويذكر أن كارول سماحة متزوجة من رجل الأعمال وليد مصطفى، منذ العام 2013، وأنجبت منه ابنتهما "تالا".