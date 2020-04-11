الامارات | نفوق 16 ألف دجاجة في حريق بمزرعة بالتشيك

شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 16 ألف دجاجة في حريق بمزرعة بالتشيك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفقت نحو 16 ألف دجاجة في إحدى مزارع الدجاج بجمهورية التشيك بسبب حريق شب فيها. ونقلت وكالة أنباء «تشتك» التشيكية اليوم السبت عن متحدث باسم مرفق الإطفاء هناك قوله إنه عند وصول قوات الإنقاذ كان عنبر الدجاج الصغير كله مشتعلاً.
ووقع الحادث في قرية أوين قرب مدينة كلاتوفي. وتعد المدينة بوابة للحديقة الوطنية المسماة بومرفالد (غابة بوهيميا) وتقع على بعد نحو 35 كيلومترا شرقي مدينة فورت الألمانية الواقعة داخل غابة بافاريا.
وتجري جهات التحقيقات عملها للكشف عن أسباب الحادث.
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