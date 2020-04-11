مهنياً: يطلب منك هذا الشهر التحسب وتجنب الوقوع في الاخطاء والمغالطات او اثارة المشاكل حولك مع وجود كوكبين اساسيين هما زحل والمريخ في برج ما يجعل الحظ يتراجع وتواجه بعض المزاج السيء ما يحتم عليك الروية والانتباه الى صحتك وسلامتك وعدم تعريض نفسك للمجازفات التي قد تعرقل الطريق تبدي قلقًا في بعض الاحيان بسبب وضع مالي ما، او عرقلة لا تفهم سببها، او تمر بفترات دقيقة وتواجه بعض الاوضاع المعقدة وقد تعود قضية قديمة للظهور في حياتك لتشعر بالتمزّق، تنشغل بتسديد ديون وبتوظيف بعض الأموال. تتأزم الاوضاع اكثر مع انتقال الشمس الى الثور بتاريخ 21 لتنضم الى اورانوس في معاكسة زحل والمريخ من برجك تدخل مرحلة من الصعوبات يحتم عليك التحفظ واستدراك المشاكل والمفاجآت الغير متوقعة في العمل التي تهدد مركزك او خياراتك وتجعلك في موقف حرح او تعرضك لمواجهة مع بعض المراجع واصحاب النفوذ ما يفرض عليك شروطاً كثيرة والتزامات، ويحجب عنك القدرة على ممارسة سلطة ما في شراكة أو في ارتباط مهني.

عاطفيا:ً يتحدث هذا الشهر عن جو جميل وانسجام متوازن ويحمل اليك الهدايا العاطفية، تغمرك السعادة والطمأنينة وتتعزز روابط حالية وتجد حلولاً لبعض المشاكل.مع انتقال الزهرة الى برج الجوزاء الصديق الذي يستقر فيه حتى شهر آب أغسطس وهو يدعوك للحب والمشاركة في مناسبات وسهرات واجتماعات فكون على موعد مع لقاء محتمل ينير حياتك ويغمرك بالسعادة او يعزّز روابط حالية ويجد حلولاً لبعض المشاكل. تُحاط بالحب وتعمل جاذبيتك على كسب المعجبين. اذا كنت وحيدًا فقد تتعدّد الخيارات امامك، وربما تعيش ازدواجية او اكثر على الصعيد الشخصي. إن كوكب الزهرة يجلب الحب والانسجام والمصالحة لتصبح الأجواء جميلة وناعمة ودافئة. إنه شهر سعيد وناجح يقرب المسافة بين القلوب ويعزز فرص التعارف والتناغم ولإيجاد الحلول ولتطوير العلاقة.

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