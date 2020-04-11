مهنياً: تبدو الانشغالات كثيرة في هذا الشهر المليء بالضغوطات والتغييرات والاوضاع الصحية التي قد تقلق راحتك مع وجود الكواكب زحل في الدلو ونبتون من برجك يطرحان بعض الاشكالات التي ترهقك وتشعر بثقل مهماتك ومسؤولياتك ويفرضان عليك التأني لن تسير الامور بالسرعة التي تشتهيها وتضطر للرضوخ لبعض الاجراءات الغير مستحبة بحيث تكون التأثيرات المرافقة لبرجك سلبية ومعاكسة لكل تحركاتك وتطلعاتك. وبالتالي عليك التحضر لشهر متعب وضاغط يحمل في طياته بعض التحديات والمنافسات ويهدّد ببعض سوء التفاهم أو ببعض المنافسات الشديدة، كما بفضائح قد تطال وسطك الشخصي أو المهنيّ أو بكشف بعض الأسرار التي حرصت على كتمانها. تعاود السيطرة على الأوضاع وتتطرّق إلى مواضيع كثيرة، فتجد الحلول لكلّ المشاكل التي عانيت منها مع وجود عطارد في الحمل الذي يعزز قدرتك على التواصل مع الاخرين بالاضافة الى المشتري وبلوتون من الجدي الصديق ما يجعلك اكثر ثقة بالنفس ويجعلك تتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وتكون الدرب امامك سهلة وخالية من العوائق بالاضافة الى انتقال الشمس الى الثور الصديق اعتبارا من تاريخ 21 لتنضم الى اورانوس ومن غير المستبعد أن تحقّق حلماً ما أو أن تلاقي التقدير في بعض الميادين الغالية على قلبك. تتمتّع بتفاؤل منقطع النظير،

عاطفياً: تعيش ظروفا عائلية وعاطفية طارئة ابتداء من هذا الشهر بحيث ان وصول الزهرة الى الجوزاء ليستقر فيه حتى تاريخ شهر آب يشكل طالعا دقيقا مع برجك ويجعلك تشكك ببعض العواطف او مشاعر الاخرين تجاهك كُن صبورًا ولا توجّه إلى الحبيب انتقادات ولتكن ملاحظاتك بنّاءة. حذار العدائية والغضب. قد لا يكون الأسبوع مناسبًا للارتباط أوقد لا يحمل انفراجات كبيرة، لكنه بالتأكيد سوف يمتحن العلاقة ويعرضها لبعض التجارب التي تعزّز روابط العلاقة المتينة وتجعلها أكثر صلابة. سارع الى التهدئة والتقارب. اسع الى المصالحة سريعاً ولا تتخذ مواقف متشنجة من الأهل والأحباء، بل اسع الى إرساء الهدوء والسلام في محيطك العائلي والمهني. كن حكيماً وعاقلاً لتعبر نهاية العام بأقل ضرر وخسارة ممكنة. إن الأسبوع الأخير قد يحمل حزناً أو قلقاً فكن حذراً.

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