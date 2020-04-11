مهنياً: تسجل نقاطًا لصالحك وتحرز الأرباح وقد تحقق نجاحاً غير منتظر فيكافة المجالات ما يجعلك تسير على طريق التحرير مدعوما من الشمس وعطارد من الحمل الناري الصديق فتسترجع حيويتك وقدراتك الفكرية والمعنوية . تعبّر عن نفسك بسهولة كبيرة وبلاغة قلّ نظيرها، فيتجاوب معك الآخرون ويلبّون طلباتك في هذا الشهر الممتاز .لإيجاد عمل او للتقيع على عقد او القيام بخطوة استثنائية لتباشر بدورة مهنية مميزة جدا فهناك حقائق تبرز ومفاجآت تطل عبر بعض النوافذ والابواب، إنّه شهر النجاح والكنوز الكبيرة، أنت من المحظوظين في هذه الأيام تسيطر على الأوضاع وتنفتح على مواقع ومواقف جديدة، وتشهد انتشاراً كبيراً لعملك. قد تتبدّل الاوضاع لمصلحتك وقد يشار إليك بالعمل من ضمن فريق، حيث ستبدو مناسبا للنشاطات الجماعية، فكرية كانت او رياضية ام فنية. كما ان الكثيرون يحصلون على ربح مفاجئ او مساعدة تسمح لهم ببلورة بعض المشاريع.تمنحك الحظوظ النجاح والأرباح المادية والمعنوية والتطورات السعيدة. إلى جانب استثمارات مهمة وصدف تمنحك الربح. ان معنوياتك قوية وارادتك صلبة، وانت قادر على مواجهة كل التحدّيات.

عاطفياً: تعيش شهرا مليئا بالمفاجآت والتقلبات والتغييرات وتردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي بسبب انتقال كوكب الزهرة الى الجوزاء الى معاكيسة مع برجك حتى تاريخ السابع من شهر آب أغسطس ما يجعلك تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرّفاته. وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الأمان، او تنظر الى نجاح الزوج او الشريك بعين قلقة. تفرح به من ناحية وتصيبك الريبة من ناحية اخرى. قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، فتعيد النظر بمسائل كثيرة في حياتك وتغير بعض قناعاتك. انتبه فقد تصاب بالخيبة والصدمة من جراء تصرفات الشريك التي قد تحدث جرحًا بالغًا لا يطيب بسهولة.خصّص فترة لا بأس بها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة. الجو ضاغط والمسؤولية كبيرة حاول ان تضبط انفعالاتك وتضع حدوداً للتهور.

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