مهنيًا: تستفيد من التاثيرات الفلكية الداعمة ومن الاجواء الايجابية في هذا الشهر وتبعث فيك التفاؤل والحماسة فتخوض كل التجارب بثقة عالية وتلاقي نتائج عملية اذا ثابرت بليونة وبدون اثارة الحساسيات وتواجه الأمر الواقع بسهولة متكيفًا مع الأجواء ومتحررا من مفاعيل كوكب المريخ الذي سبب لك الكثير من الحوادث والمشاكل تكون الاعمال سهلة ربمّا بسبب معنوياتك المرتفعة وتفاؤلك الفائض. لا تضيّع الوقت الثمين ولا تتباطأ لأن الظروف متساهلة جداً وتسمح لك بالتقدّم.ستفرح لدعم من الزملاء أو أحد المسؤولين وهذا أمر مؤقت قد لا يعود في المستقبل القريب. استثمر الإيجابيات لتعزيز وضعك. تتاضعف الحظوظ مع انتقال الشمس الى الثور اعتبارا من تاريخ 21 لتنضم الى اورانوس قد تتاح لك فرصًا مهنية مميزة وتحقق نجاحًا او تحظى بترقية او بتقدّم ملموس. تواصل جهودك بعزم وتتحدى كل المعوقات. لا شيء يثنيك عن متابعة طريقك، قد تتوصل الى نجاحات مذهلة. تشعر بالقوّة وقد تجذبك الدراسات والابحاث والافكار وتنكب على تجربة فكرية جديدة. قد تكون على موعد مع اسفار او مفاجآت في العمل تحدث بطريقة غير متوقّعة.

عاطفياً: تعيش شهرا واعدا يحمل الافراح والخلق والابداع والاتصالات الغنية مع وصول كوكب الزهرة الى برج الجوزاء ليستقر فيه عدة اشهر بصورة استثنائية فيجعل السلام يخيم على الاجواء العائلية كما يساهم المشتري من برجك في احداث تجديد وتطوير في حياتك العائلية ويدعم شؤونك المالية ويخفف من الصدمات ويلبي حاجتك الى التألق والظهور ويدعوك الى التفاؤل فتكون أكثر استقرار وخاصة انه هناك الكثير من احلامك سوف تتحقق بشكل سيسعدك كثيراً، فسوف تتمكن من إيجاد الشريك المناسب الذي يشاركك عالمك والذي ستجد به كل المواصفات التي طالما حلمت بها خطوبة ارتباط عاطفي زاهر تستقر على علاقة جديّة، وقد تقدم على زواج يغيّر ظروفك اذا كنت عازب، ربما مع شخص بعيد عن محيطك وغير منتظر.

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